Video del Giorno: Viktor Troicki perde la calma dopo un errore dell’arbitro

Marija Cicak, uno dei più esperti arbitri di sedia del circuito, nel corso della sfida tra Paolo Lorenzi e Viktor Troicki è stata protagonista di un momento piuttosto spiacevole -che, per altro, potrebbe aver pesato sull’economia dell’intero match, alla fine vinto dal serbo per tre set a due.

Nel tentativo di concretizzare una palla break a favore, Troicki giocava un vincente di dritto lungolinea che anche la verifica elettronica avrebbe poi stato giudicato come “buono” e che, in quanto tale, avrebbe dovuto consegnargli il game.

L’arbitro ha però deciso sul momento di far ripetere il punto, generando grande disappunto nello stesso Troicki (come si può vedere nel filmato che segue). Il quale si sarebbe poi recato dalla stessa Cicak per discutere in merito alla scelta, dando vita ad un mini-dibattito che sarà stato compreso esclusivamente da chi parli e capisca il serbo.

Edoardo Gamacchio