Australian Open: Clamorosa eliminazione di Novak Djokovic. Il serbo esce di scena al secondo turno (Video)

Clamorosa eliminazione di Novak Djokovic nel secondo turno dell’Australian Open (A$50.000.000, hard).

Il sei volte vincitore dell’Australian Open è stato sconfitto da Denis Istomin con il risultato di 7-6(8) 5-7 2-6 7-6(5) 6-4 dopo 4 ore e 48 minuti di partita.

Djokovic non perdeva prima del secondo turno nello Slam Aussie dal lontano 2006 quando fu sconfitto dall’americano Paul Goldstein al primo ostacolo per 62 16 63 62.

Novak non perdeva così presto in un torneo dello Slam da Wimbledon 2008.

Questa è stata solo la seconda sconfitta di Djokovic con un giocatore classificato fuori dai Top 100 negli ultimi 7 anni.

Da segnalare che nel quinto e decisivo set il n.2 del mondo subiva il break decisivo sul 2 pari quando cedeva a 30 il turno di battuta, con Istomin che sulla palla break piazzava un rovescio vincente.

L’uzbeko, dal canto suo, non tremava al servizio e concedeva solo tre punti nei restanti tre turni di battuta, chiudendo la partita per 6 a 4 e vincendo incredibilmente la partita.

La caduta di Novak

And so it goes. After a grueling battle lasting 4h48min, our six-time champ makes his exit – to Istomin

See you next year, Novak#AusOpen pic.twitter.com/PwhwbDiEte

— #AusOpen (@AustralianOpen) 19 gennaio 2017