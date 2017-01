Fognini esce al secondo turno degli AO. Vince il francese Paire in cinque set dopo un emozionante match

Fabio Fognini esce sconfitto al secondo turno degli Australian Open 2017 (A$50.000.000, hard).

L’azzurro ha ceduto al francese Benoit Paire, 27 anni, Nr. 47 Atp, con il punteggio di 6-7(3) 6-4 3-6 6-3 3-6 in tre ore e 32 minuti di gioco.

Peccato! E’ stato un match che ha visto i due contendenti giocarsela alla pari e che è girato su alcuni episodi. Resta il rammarico per un set recuperato con orgoglio e poi gettato alle ortiche (il primo), così come svariate occasioni nel set decisivo per tornare in partita. Bisogna anche riconoscere i meriti avversari, con un Paire pungente al servizio e in costante proiezione offensiva.

Di seguito il match nel dettaglio.

Primo set: che tra i due giocatori in campo ci fosse un briciolo di pazzia, già lo si sapeva.

Per chi avesse avuto dubbi, ecco servito il primo set.

Il francese parte fortissimo mentre Fabio non ripete l’ottima prestazione al servizio del primo turno.

Dopo 15 minuti si è già 4-0 per Paire. Qui inizia la partita dell’azzurro.

Entra a poco a poco nello scambio e inizia a diventare aggressivo in risposta; i risultati non tardano ad arrivare, vestiti da break.

Il primo avviene nel sesto gioco mentre il secondo è fondamentale: a zero, nel decimo gioco e con il transalpino a servire per il set.

Tutti gli elementi sembrano indicare Fabio come favorito per il set e l’azzurro ci va vicino ma non chiude.

Il ligure va avanti 0-40 anche nel dodicesimo game ma qui subisce la clamorosa rimonta del francese, autore di cinque punti consecutivi.

Si arriva al tiebreak dove le chances non sfruttate da Fognini si fanno sentire a livello mentale.

Paire ne approfitta, scappa subito e non si lascia più riprendere. Al secondo set point si porta così avanti nel punteggio.

E’ 7-6(3) per il transalpino in 45 minuti di gioco.

Secondo set: il rischio di ulteriori ripercussioni psicologiche su Fabio viene sedato nel secondo gioco, gioco in cui il tennista italiano annulla due palle break.

I due contendenti salgono quindi di livello al servizio e per svariati giochi l’equilibrio regna sovrano.

La girandola di emozioni tra il settimo e il nono gioco decide il set; a trarne vantaggio è l’azzurro, abile a brekkare due volte l’avversario e a portarsi sul 5-4 a servire per il parziale.

Qui Fognini non sbaglia, con freddezza tiene a 30 il turno di battuta e chiude per 6-4 in 45 minuti di gioco.

Terzo set: ottimo inizio da parte di ambo le parti, con i due avversari concentrati e attenti nei propri turni di battuta.

La posta in palio è alta, il set in ballo è fondamentale e nessuno dei due vuole dare all’avversario la chance di fuga.

Paire al servizio spinge forte, Fabio risponde con ottime accelerazioni da fondo.

La svolta avviene nell’ottavo gioco a causa di un paio di gratuiti dell’italiano. Un diritto a sventaglio in corridoio gli costa il break. E’ 5-3 Paire.

Il francese tiene bene il turno di battuta e, approfittando di un rovescio largo di Fognini, chiude il parziale.

E’ 6-3 in 34 minuti di gioco.

Quarto set: con il passare dei minuti fioccano gli errori e la partita è piena di emozioni e ribaltoni.

Dapprima Fognini non riesce a sfruttare due ottime palle break nel quarto gioco poi si assiste a uno scambio di cortesie.

Doppio fallo dell’azzurro e break francese, due doppi falli consecutivi di Paire e controbreak di Fabio.

Ormai ogni gioco è una battaglia, l’italiano è abile ad annullare un’insidiosa palla break nel settimo game e a passare nuovamente nel game successivo.

Al servizio per il parziale, Fognini trema. Da 30-0 si trova 30-40 ma è bravo a cancellare il tentativo di rimonta transalpino e a chiudere al primo set point a disposizione.

E’ 6-3 in 42 minuti di gioco.

Quinto set: parziale molto equilibrato, con entrambi i giocatori in grado di spuntarla.

Fognini si lascia preferire sul piano del gioco, nonostante il solito nervosismo, mentre il francese serve bene e prova il tutto per tutto in risposta.

Le occasioni non mancano ma nessuno dei due riesce a capitalizzarle (tre palle break per il francese nel quarto gioco, a cui risponde Fabio con una palla break nel game successivo).

Si gira così sul 3-3 dopo mezz’ora di gioco con la questione ancora ampiamente aperta.

L’aggressività del francese in risposta lo premia: risposta potente e profonda non controllata da Fabio, è 5-3 per Paire.

Nel nono gioco, con il transalpino al servizio per il match succede di tutto. Dapprima l’azzurro annulla un match point con un grande recupero, poi è Paire a salire di tono e ad annullare tre palle break (grazie a un ace, a un nastro fortunato e a un perfetto serve and volley). Sul secondo match point Fabio nulla può: con un facile smash, l’avversario chiude la contesa e vola al terzo turno.

E’ 6-3 Paire in 46 minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Australian Open B. Paire B. Paire 7 4 6 3 6 F. Fognini F. Fognini 6 6 3 6 3 Vincitore: B. Paire Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 B. Paire 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 df ace A-40 5-3 → 6-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 B. Paire 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Paire 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Paire 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 B. Paire 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Paire 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A df df 3-2 → 3-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df df 2-2 → 3-2 B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 B. Paire 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Paire 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Paire 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Paire 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 B. Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 4-4 → 4-5 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 B. Paire 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Paire 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Paire 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 B. Paire 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 B. Paire 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 B. Paire 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 B. Paire 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-1 → 4-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-0 → 4-1 B. Paire 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 40-30 3-0 → 4-0 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 B. Paire 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

B. Paire – F. Fognini

21 Aces 2

10 Doubles Faults 6

66 Winners 35

80 Unforced Errors 53

38/72 (53%) Net Points Won 21/27 (78%)

54% 1st Serves In 57%

69/95 (73%) 1st Serve Points Won 56/92 (61%)

36/80 (45%) 2nd Serve Points Won 41/68 (60%)

10/16 (63%) Break Points Saved 8/14 (57%)

104/160 (65%) 1st Return Pts Won 106/175 (61%)

27/68 (40%) 2nd Return Pts Won 44/80 (55%)

6/14 (43%) Break Points Won 6/16 (38%)

105/175 (60%) Total Service Pts Won 97/160 (61%)

63/160 (39%) Total Return Pts Won 70/175 (40%)

168/335 (50%) Total Points Won 167/335 (50%)

208 mins Duration 208 mins

187 kph / 116 mph Avg. 1st Serve Speed 178 kph / 110 mph

146 kph / 91 mph Avg. 2nd Serve Speed 147 kph / 91 mph

205 kph / 127 mph Fastest Serve 200 kph / 124 mph

Il Match point annullato da Fabio

Genial volea a bote pronto de @benoitpaire y brutal globo 'in extremis' con MP en contra de @fabiofogna @AustralianOpen #AusOpen pic.twitter.com/Tv6UuVZveH — マインドフリーク | MindFreak (@mfreak00) 19 gennaio 2017

Proteste di Fognini

Another Fabio Fognini Freak out, for you all #AusOpen pic.twitter.com/KwYOASjMRa — Andrew Jerell Jones (@sluggahjells) 19 gennaio 2017

Davide Sala