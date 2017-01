Da Melbourne: Novak Djokovic risponde a Fernando Verdasco

Novak Djokovic, nel corso di una conferenza stampa in quel di Melbourne Park, ha voluto rispondere alla dichiarazioni recenti di Fernando Verdasco sulla diversa velocità dei campi della struttura australiana ed in particolare i problemi della Rod Laver Arena: “Rispetto il suo punto di vista perchè ognuno si abitua alle condizioni di gioco in maniera differente. Mi sento di affermare che il Centrale ed i campi secondari sono diventati più veloci nel corso degli ultimi anni, ma non ho notato nulla di irregolare”.

Lorenzo Carini