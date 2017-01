Australian Open: Sara Errani si ritira dal torneo in lacrime

Brutta, bruttissima notizia per gli appassionati italiani e per Sara Errani che si fa male alla gamba destra (problema muscolare) e si ritira nel secondo turno dell’Australian Open (A$50.000.000, hard).

La tennista italiana ha abbandonato il campo contro Ekaterina Makarova classe 1988, n.34 del mondo, sul risultato di 62 3-2 in favore della russa.

Sara nel secondo parziale sul 2 a 3, 40 pari con l’azzurra al servizio, proprio in quel punto si è fatta male alla gamba destra (un problema muscolare già avvertito al primo turno contro la Ozaki) ed è scoppiata in lacrime.

Sarita si è ritirata subito dopo ed ha abbandonato il torneo nel peggior modo possibile.

Primo set: La Errani avanti per 1 a 0 e servizio a disposizione, cedeva l’immediato controbreak nel secondo gioco a 0.

Sull’1 pari l’azzurra mancava una palla break e nel game successivo, dal 30 a 0, commetteva due errori gratuiti consecutivi dal 30 pari, perdendo in questo modo la battuta.

Sul 4 a 1 la russa piazzava un nuovo break, ma quando ha servito per il set sul 5 a 1 la Makarova, dal 40-30 e set point (annullato con un bel vincente di rovescio dall’azzurra), perdeva tre punti consecutivi, con Sara che controbrekkava l’avversaria e si portava sul 2 a 5.

Sul 2 a 5 però la Errani cedeva malamente a 15 il turno di battuta e con un errore di diritto sul set point perdeva la frazione per 6 a 2.

Secondo set Sara avanti per 2 a 1, 40 a 0 e battuta a disposizione, commetteva diversi errori e cedeva il servizio ai vantaggi.

Sul 2 a 3 poi dopo aver mancato due palle del 3 pari, sul 40 pari dopo un movimento falso con le gambe si faceva male alla gamba destra e si ritirava dal torneo in lacrime.

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$50.000.000 – 2* Turno

Hisense Arena – 01:00

1. Sara Errani – (30) Ekaterina Makarova



GS Australian Open S. Errani • S. Errani 40 2 2 E. Makarova [30] E. Makarova [30] A 6 3 Vincitore: E. Makarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 E. Makarova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 E. Makarova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Makarova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 E. Makarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-5 → 2-5 S. Errani 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-4 → 1-5 E. Makarova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 E. Makarova 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Errani 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 E. Makarova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Makarova – Errani (4-3)

Jun 07, 1988 Birthday: Apr 29, 1987

28 years Age: 29 years

Russia Russia Country: Italy Italy

34 Current rank: 53

8 (Jun 29, 2015) Highest rank: 5 (Aug 26, 2013)

602 Total matches: 748

$9 958 729 Prize money: $12 736 385

1 377 Points: 1 085

Left-handed Plays: Right-handed