Da Melbourne: Nick Kyrgios “E’ stata in definitiva una partita divertente. Seppi è un bravo ragazzo e se lo meritava di vincere”

Queste le parole di Nick Kyrgios al termine della partita persa contro Andreas Seppi agli Australian Open.

“E’ ovviamente deludente perdere ad un passo dalla vittoria. E’ stata in definitiva una partita divertente. Seppi è un bravo ragazzo e se lo meritava di vincere. Ovviamente avrei potuto vincere anche io ma non è andata bene.

“Non sono stato contento di ricevere dei fischi alla fine della partita. Non ho avuto la migliore preparazione prima degli Australian Open.

Avevo avuto un po’ di problemi fisici. Non so nemmeno il punteggio finale della partita. Era 10-8? 10-8 nel quinto e sono stato fischiato, sicuramente non una bella sensazione”.

“Quando si arriva al match point ci sono tante emozioni. Sono deluso ma sto bene, il mondo continua a girare. Ho perso una partita.”

“L’allenatore è sempre un punto interrogativo in questo momento per me. Dovrei pensare seriamente a cercarne uno. Voglio dire, non credo che ci sia qualcuno nella top 100 senza un allenatore. Questo deve sicuramente cambiare”.