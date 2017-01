Da Melbourne: Paolo Lorenzi “Esco con la consapevolezza di essere competitivo ad alti livelli” (Con il video della partita con Troicki)

C’è un po’ di rammarico nelle parole di Paolo Lorenzi sconfitto da Viktor Troicki nel secondo turno dell’Australian Open.

Dichiara il n.1 italiano: “Ci credevo, ho cercato di fare il meglio che potessi fare. Il match si è deciso su pochi punti. La svolta forse c’è stata sull’1-1 del quinto quando ero 40-0 sul suo servizio. Ma di occasioni ne abbiamo avute entrambi tante. Esco con la consapevolezza di essere competitivo ad alti livelli.

Fisicamente stavo bene non ho avuto alcun problema anche se ho giocato per 4 ore e potevo ancora continuare. Non avevo alcun problema fisico”.