Australian Open: Andreas Seppi rimonta due set a Nick Kyrgios annulla un match point da Campione e trionfa 10-8 al quinto. Al terzo turno affronterà il belga Darcis

Maratona vittoriosa per Andreas Seppi al secondo turno degli Australian Open 2017 (A$50.000.000, hard).

L’italiano ha sconfitto in rimonta l’australiano Nick Kyrgios, 21 anni, Nr. 13 Atp, con il punteggio di 1-6 6-7(1) 6-4 6-2 10-8 in tre ore e dodici minuti di gioco.

Al prossimo turno trova il belga Darcis, giocatore alla sua portata. Urge recuperare preziose energie per regalarsi un prestigioso ottavo di finale.

Stesso torneo (AO), Stesso Avversario (Kyrgios), Stesso Numero di Set (Cinque), Diverso Vincitore! Grandissima partita odierna di Seppi, autore di una rimonta ardua, contro il beniamino di casa e contro tutti i pronostici. Andreas ha saputo subire l’avvio potente avversario, è riuscito a mantenere la calma dopo un pessimo tiebreak nel secondo set, ha dominato per larghi tratti e si è rimesso in carreggiata dopo essere stato controbrekkato a un passo dalla vittoria. Bene così, che soddisfazione per l’azzurro!

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: partenza diesel di Andreas, che fatica a entrare in partita.

L’Aussie, spinto dal pubblico di casa, è una furia e parte a razzo. Break a zero nel secondo gioco e palla break annullata il game successivo: è 3-0 Kyrgios.

Seppi lotta ma invano. A cavallo tra il quinto e il sesto gioco combatte, va vicino a raddrizzare il parziale ma perde il treno.

L’altoatesino spreca un vantaggio di 0-40 nel quarto gioco e perde il servizio nel gioco successivo, lottatissimo, con l’australiano che passa alla quarta palla break.

Il set è ormai chiuso e non trova alcun ostacolo Kyrgios a far calare il sipario.

È 6-1 per l’australiano in 29 minuti di gioco.

Secondo set: parziale equilibratissimo, con i due giocatori attenti al servizio e a non concedere nulla all’avversario.

Andreas si fa preferire, costringendo due volte Kyrgios ai vantaggi ma è una superiorità lieve.

L’esito naturale del parziale è il tiebreak dove purtroppo si assiste a una sinfonia australiana.

L’Aussie conduce il tiebreak dal primo all’ultimo punto, non lasciando chance all’azzurro.

È 7-6(1) per Kyrgios in 42 minuti di gioco.

Terzo set: la fine del parziale precedente non si ripercuote nei primi giochi, Seppi si riassesta e cerca di ricostruire il suo tennis solido e regolare con il passare dei minuti.

Anche in questo set, il livello è alto e i due tennisti concedono pochissimo all’avversario.

Le occasioni di allungo latitano e le poche chance di break sono da cogliere al volo. Il più abile è l’italiano, bravo a capitalizzare una preziosa palla break nel nono gioco.

Finalmente l’azzurro conduce e non si lascia scappare l’occasione di allungare il match.

È 6-4 Seppi in 31 minuti di gioco.

Quarto set: sull’onda dell’entusiasmo, Seppi parte a razzo.

Il servizio continua a essere incisivo mentre Kyrgios ha perso la sicurezza dei primi due set e commette qualche gratuito di troppo.

Il break al primo gioco indirizza subito il parziale verso binari favorevoli all’azzurro.

L’Aussie viene spinto dal tifo incessante del pubblico di casa e cerca di destarsi ma, il secondo break del set a favore di Andreas, mette fine a qualsiasi pensiero di rimonta.

In campo c’è un solo giocatore ed è Andreas! Dapprima cerca di chiudere il parziale già nel settimo gioco, vedendosi però annullare due set point; successivamente tiene il suo turno di battuta a zero e porta la contesa al quinto e decisivo set.

Quinto set: l’equilibrio torna a regnare sovrano.

Seppi si lascia preferire negli scambi ma Kyrgios è pienamente nel match.

La svolta potrebbe esserci nell’ottavo gioco, quando l’australiano si porta 0-40 ma l’azzurro fa buona guardia. Un Seppi in grandissimo spolvero al servizio annulla tutte e tre le palle break (aiutandosi anche con un nastro fortunato) e rintuzza il tentativo di fuga dell’avversario.

Tra l’undicesimo e il dodicesimo gioco si assiste a un’altalena di emozioni. Dapprima Seppi scappa. Un doppio fallo di Kyrgios e una sciagurata palla corta lo portano sotto 15-40; l’Aussie riesce ad annullare il primo break point grazie a una seconda potentissima ma nulla può sulla seconda palla break. Risposta profonda di Andreas che spazzola la riga e break!

Successivamente, un Kyrgios a tratti indisponente, riesce a operare un sanguinoso controbreak. Due grandi giocate da fondo e un diritto sparato in rete da Andreas gli valgono il 6-6. Tutto da rifare.

Altre emozioni per cuori forti tra il sedicesimo e il diciassettesimo gioco; Kyrgios si erge sino al match point ma viene stoppato dall’azzurro in versione deluxe. Scambio stupendo da fondo, con una spinta costante e precisa, finalizzato da un diritto lungolinea.

Il game successivo Andreas corona il ribaltone: doppio fallo australiano e break, con l’altoatesino a servire per il match per la seconda volta.

E questa volta l’italiano non sbaglia! Ace e rivincita conquistata! E’ 10-8 in un’ora e quattro minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Australian Open A. Seppi A. Seppi 1 6 6 6 10 N. Kyrgios [14] N. Kyrgios [14] 6 7 4 2 8 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 10-8 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 9-8 → 10-8 N. Kyrgios 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 df 8-8 → 9-8 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 7-8 → 8-8 N. Kyrgios 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 7-7 → 7-8 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace ace 6-7 → 7-7 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 6-6 → 6-7 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 N. Kyrgios 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 5-5 → 6-5 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 N. Kyrgios 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 5-1 → 5-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-0 → 2-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 N. Kyrgios 0-15 15-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 df 3-3 → 3-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 df 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Kyrgios 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 N. Kyrgios 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 N. Kyrgios 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-3 → 1-3 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 0-2 → 0-3 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

A. Seppi - N. Kyrgios

16 Aces 28

4 Doubles Faults 8

57 Winners 57

36 Unforced Errors 68

15/22 (68%) Net Points Won 17/25 (68%)

57% 1st Serves In 69%

65/85 (76%) 1st Serve Points Won 88/118 (75%)

41/64 (64%) 2nd Serve Points Won 27/53 (51%)

7/10 (70%) Break Points Saved 7/12 (58%)

83/171 (49%) 1st Return Pts Won 84/149 (56%)

26/53 (49%) 2nd Return Pts Won 23/64 (36%)

5/12 (42%) Break Points Won 3/10 (30%)

106/149 (71%) Total Service Pts Won 115/171 (67%)

56/171 (33%) Total Return Pts Won 43/149 (29%)

162/320 (51%) Total Points Won 158/320 (49%)

188 mins Duration 188 mins

182 kph / 113 mph Avg. 1st Serve Speed 193 kph / 120 mph

141 kph / 88 mph Avg. 2nd Serve Speed 175 kph / 109 mph

196 kph / 122 mph Fastest Serve 222 kph / 138 mph

Davide Sala