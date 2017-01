Da Melbourne: l’ultimo Australian Open di Tommy Haas

Per Tommy Haas questo dovrebbe essere il suo ultimo Australian Open della carriera.

“Tante emozioni, non è stato facile mentalmente e fisicamente. Ma era uno dei miei obiettivi cercare di giocare qui per l’ultima volta, ce l’ho fatta e di questo ne sono orgoglioso.

Una cosa è allenarsi, un’altra è giocare. Ho bisogno di altre partite per entrare in forma. Mi sono ritirato perchè fisicamente mi sono sentito vuoto, avevo finito la benzina e non mi era mai capitato in carriera. Non è stato bello, mi sentivo a corto di fiato ed ho preferito abbandonare il campo.”

“Non credo giocherò più qui. Ecco perché ho voluto disputare questo torneo, non ho nessun rimpianto. La mia programmazione dopo questo torneo? Sono entrato a Delray Beach e c’è una piccola possibilità che andrò a Memphis. Non giocherò Indian Wells, me lo hanno chiesto in tanti, ma un direttore di un torneo non può giocare. E’ molto probabile che questa sia l’ultima stagione. Ogni torneo che giocherò sarà l’ultimo per me.”