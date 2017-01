Da Melbourne: Nick Kyrgios “La gente vuole vedermi giocare e per questo non ci hanno messo sul Campo 19. Io porto pubblico. Di Andreas Seppi non posso dire molto, l’ho visto giocare poche volte”

Nick Kyrgios, dopo la vittoria su Gastao Elias, ha parlato del suo prossimo impegno. L’australiano affronterà al secondo turno Andreas Seppi, che aveva richiesto agli organizzatori di poter giocare sul Campo 19 ma il match andrà invece in scena sulla Hisense Arena.

“La gente vuole vedermi giocare e per questo non ci hanno messo sul Campo 19. Io porto pubblico, si giocherà sulla Hisense Arena. Di Andreas non posso dire molto, l’ho visto giocare poche volte”, ha dichiarato Kyrgios.

Quanto all’incontro vinto con Elias, il talento aussie ha commentato: “Ho risparmiato molta energia. Ho trovato una strada giusta per vincere il match e l’ho seguita fino alla fine. È stato un ottimo inizio e sono contento di essere rimasto solido. All’inizio ho normalmente avuto un po’ di ansia ma è normale anche perchè tutti si aspettano tanto da me in questo torneo”.

Lorenzo Carini