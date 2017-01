Australian Open: Risultati Day 3. Fuori Marin Cilic. Roger Federer approda al terzo turno. Ok Wawrinka e Nishikori. Perde un set la Kerber. Fuori la Navarro (Video)

Questi i risultati con il Live dettagliato dall’Australian Open, prima prova stagionale del Grand Slam.

Marin Cilic, testa di serie n ° 7, fuori al secondo turno degli Open di Australia. Il croato è stato sorpreso da un ottimo Dan Evans, in costante crescita negli ultimi mesi.

Il britannico ha potuto chiudere il match in quattro set dopo aver perso il primo parziale (3-6 7-5 6-3 6-3 il punteggio finale), superando l’ex campione degli US Open 2014.

Prova discontinua di Roger Federer che fatica più del dovuto contro il giovane Rubin. Al terzo turno dovrà sfidare Tomas Berdych.

Tre set senza problemi per Wawrinka e Nishikori. Tsonga e Berdych passano anche loro in tre set. Mischa Zverev salva 2 match point e vince la partita per 9-7 al quinto dopo 4 ore di gioco.

Venus Williams supera facilmente la svizzera Voegele. Bene anche la Svitolina. Nel giorno del suo 29esimo compleanno Angelique Kerber supera Witthoeft al terzo set. La Cirstea elimina Carla Suarez Navarro in precarie condizioni fisiche.

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$50.000.000 2* Turno

Rod Laver Arena – 01:00

1. Stefanie Voegele – (13) Venus Williams



GS Australian Open S. Voegele S. Voegele 3 2 V. Williams [13] V. Williams [13] 6 6 Vincitore: V. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Voegele 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 V. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 S. Voegele 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 S. Voegele 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 V. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Voegele 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 V. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Voegele 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Voegele 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 V. Williams 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Voegele 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 V. Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 S. Voegele 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Voegele 0-15 15-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. (1) Angelique Kerber – Carina Witthoeft



GS Australian Open A. Kerber [1] A. Kerber [1] 6 6 6 C. Witthoeft C. Witthoeft 2 7 2 Vincitore: A. Kerber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Witthoeft 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 A. Kerber 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 C. Witthoeft 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 C. Witthoeft 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 C. Witthoeft 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 A. Kerber 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 df 3-4* df 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Kerber 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Witthoeft 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Witthoeft 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 C. Witthoeft 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 2-0 C. Witthoeft 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 C. Witthoeft 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 C. Witthoeft 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Witthoeft 0-15 df 0-30 df 0-40 df 1-1 → 2-1 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Noah Rubin – (17) Roger Federer



GS Australian Open N. Rubin N. Rubin 5 3 6 R. Federer [17] R. Federer [17] 7 6 7 Vincitore: R. Federer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* df 6-6 → 6-7 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 N. Rubin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Federer 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 N. Rubin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 R. Federer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 5-2 → 5-3 N. Rubin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 R. Federer 0-15 15-15 30-15 4-1 → 4-2 N. Rubin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 N. Rubin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 N. Rubin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 N. Rubin 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 R. Federer 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 df ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 2-4 → 2-5 N. Rubin 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 N. Rubin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Federer 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 N. Rubin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Federer 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Rubin 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-6 → 5-7 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 N. Rubin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 N. Rubin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Rubin 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 N. Rubin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 N. Rubin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Federer 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Rod Laver Arena – 09:00

1. Samantha Crawford – (7) Garbiñe Muguruza



GS Australian Open S. Crawford S. Crawford 5 4 G. Muguruza [7] G. Muguruza [7] 7 6 Vincitore: G. Muguruza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Crawford 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Crawford 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Crawford 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Crawford 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Crawford 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-6 → 5-7 S. Crawford 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 G. Muguruza 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 S. Crawford 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 S. Crawford 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 G. Muguruza 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 S. Crawford 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 1-3 S. Crawford 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Crawford 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. (1) Andy Murray – Andrey Rublev



GS Australian Open A. Murray [1] • A. Murray [1] A 6 6 5 A. Rublev A. Rublev 40 3 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 5-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 A. Murray 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 A. Murray 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-0 → 6-0 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 4-0 → 5-0 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-0 → 4-0 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Murray 15-0 15-15 30-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Rublev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Murray 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

Margaret Court Arena – 01:00

1. (11) Elina Svitolina – Julia Boserup



GS Australian Open E. Svitolina [11] E. Svitolina [11] 6 6 J. Boserup J. Boserup 4 1 Vincitore: E. Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Boserup 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 J. Boserup 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Boserup 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 J. Boserup 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Boserup 15-0 40-0 5-3 → 5-4 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 J. Boserup 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Boserup 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 J. Boserup 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 0-1 → 1-1 J. Boserup 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Jaimee Fourlis – (8) Svetlana Kuznetsova



GS Australian Open J. Fourlis J. Fourlis 2 1 S. Kuznetsova [8] S. Kuznetsova [8] 6 6 Vincitore: S. Kuznetsova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Fourlis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 1-5 → 1-6 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-4 → 1-5 J. Fourlis 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-3 → 1-4 S. Kuznetsova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Fourlis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Fourlis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Kuznetsova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 J. Fourlis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 J. Fourlis 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Fourlis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Kuznetsova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Fourlis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. (4) Stan Wawrinka – Steve Johnson



GS Australian Open S. Wawrinka [4] S. Wawrinka [4] 6 6 6 S. Johnson S. Johnson 3 4 4 Vincitore: S. Wawrinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 S. Johnson 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Johnson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 S. Johnson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-2 → 4-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 3-2 → 4-2 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Johnson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Johnson 15-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 df 4-2 → 5-2 S. Johnson 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

Margaret Court Arena – 09:00

1. Shelby Rogers – Ashleigh Barty



GS Australian Open S. Rogers S. Rogers 5 1 A. Barty A. Barty 7 6 Vincitore: A. Barty Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Barty 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 S. Rogers 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-4 → 1-5 A. Barty 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 S. Rogers 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Rogers 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Barty 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Rogers 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 5-6 → 5-7 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 S. Rogers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Barty 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 S. Rogers 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Barty 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Rogers 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Barty 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Rogers 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Barty 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Rogers 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Barty 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

2. (27) Bernard Tomic – Victor Estrella Burgos



GS Australian Open B. Tomic [27] B. Tomic [27] 40 7 7 3 V. Estrella Burgos • V. Estrella Burgos 30 5 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-3 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Tomic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Estrella Burgos 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Tomic 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 V. Estrella Burgos 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 6-5 → 6-6 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 B. Tomic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df ace 40-A 40-40 df ace A-40 ace ace 4-3 → 4-4 B. Tomic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 B. Tomic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 B. Tomic 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Tomic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 B. Tomic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 V. Estrella Burgos 0-15 0-30 0-40 df 4-5 → 5-5 B. Tomic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Tomic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 B. Tomic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

Hisense Arena – 01:00

1. Jeremy Chardy – (5) Kei Nishikori



GS Australian Open J. Chardy J. Chardy 3 4 3 K. Nishikori [5] K. Nishikori [5] 6 6 6 Vincitore: K. Nishikori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 3-6 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Chardy 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Chardy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Chardy 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Chardy 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Chardy 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Nishikori 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 K. Nishikori 30-0 40-15 0-1 → 0-2 J. Chardy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. Jelena Jankovic – Julia Goerges



GS Australian Open J. Jankovic J. Jankovic 6 6 J. Goerges J. Goerges 3 4 Vincitore: J. Jankovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Jankovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Goerges 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 J. Jankovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Goerges 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Jankovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Jankovic 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-1 → 2-2 J. Goerges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Jankovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Jankovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 J. Jankovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-2 → 4-3 J. Goerges 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 4-1 → 4-2 J. Jankovic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Goerges 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-1 → 3-1 J. Jankovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Jankovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Shuai Peng – Eugenie Bouchard



GS Australian Open S. Peng S. Peng 6 2 E. Bouchard E. Bouchard 7 6 Vincitore: E. Bouchard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Peng 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 E. Bouchard 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 S. Peng 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 E. Bouchard 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Peng 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Peng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Bouchard 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* df 2-4* 3*-4 df 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 E. Bouchard 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Peng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-5 → 6-5 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 5-5 S. Peng 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 E. Bouchard 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 S. Peng 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 E. Bouchard 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 S. Peng 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 E. Bouchard 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Peng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Peng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Non prima delle ore: 08:00

4. Andreas Seppi – (14) Nick Kyrgios



GS Australian Open A. Seppi A. Seppi 1 6 6 6 10 N. Kyrgios [14] N. Kyrgios [14] 6 7 4 2 8 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 10-8 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 9-8 → 10-8 N. Kyrgios 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 df 8-8 → 9-8 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 7-8 → 8-8 N. Kyrgios 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 7-7 → 7-8 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace ace 6-7 → 7-7 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 6-6 → 6-7 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 N. Kyrgios 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 5-5 → 6-5 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 N. Kyrgios 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 5-1 → 5-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-0 → 2-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 N. Kyrgios 0-15 15-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 df 3-3 → 3-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 df 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Kyrgios 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 N. Kyrgios 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 N. Kyrgios 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-3 → 1-3 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 0-2 → 0-3 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Show Court 2 – 01:00

1. Natalia Vikhlyantseva – (24) Anastasia Pavlyuchenkova



GS Australian Open N. Vikhlyantseva N. Vikhlyantseva 2 2 A. Pavlyuchenkova [24] A. Pavlyuchenkova [24] 6 6 Vincitore: A. Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 30-15 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. (12) Jo-Wilfried Tsonga – Dusan Lajovic



GS Australian Open J. Tsonga [12] J. Tsonga [12] 6 6 6 D. Lajovic D. Lajovic 2 2 3 Vincitore: J. Tsonga Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 5-3 → 6-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Tsonga 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-0 → 2-1 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Tsonga 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Tsonga 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 J. Tsonga 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Tsonga 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-0 → 2-0 J. Tsonga 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Tsonga 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Alex De Minaur – (31) Sam Querrey



GS Australian Open A. De Minaur A. De Minaur 6 0 1 S. Querrey [31] S. Querrey [31] 7 6 6 Vincitore: S. Querrey Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 S. Querrey 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. De Minaur 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 1-5 S. Querrey 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 0-4 → 0-5 A. De Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. De Minaur 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. De Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 A. De Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. De Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 6-5 → 6-6 A. De Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. De Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 A. De Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 A. De Minaur 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 S. Querrey 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 A. De Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Querrey 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. De Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Show Court 3 – 01:00

1. Alison Riske – (20) Shuai Zhang



GS Australian Open A. Riske A. Riske 7 4 6 S. Zhang [20] S. Zhang [20] 6 6 1 Vincitore: A. Riske Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-1 → 6-1 S. Zhang 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-1 → 5-1 A. Riske 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Riske 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 S. Zhang 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 A. Riske 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Riske 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Riske 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 A. Riske 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Riske 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 S. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Riske 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 A. Riske 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Riske 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 S. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Riske 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Riske 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 S. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Riske 15-0 30-0 2-1 → 3-1 S. Zhang 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Riske 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. (10) Tomas Berdych – Ryan Harrison



GS Australian Open T. Berdych [10] T. Berdych [10] 6 7 6 R. Harrison R. Harrison 3 6 2 Vincitore: T. Berdych Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 R. Harrison 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 4-2 → 5-2 T. Berdych 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 R. Harrison 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-2 → 3-2 T. Berdych 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace df 2-1 → 2-2 R. Harrison 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 T. Berdych 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Harrison 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* ace 5*-2 df 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 R. Harrison 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 6-5 → 6-6 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Harrison 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 R. Harrison 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Harrison 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Harrison 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Harrison 15-0 15-15 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Berdych 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Harrison 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 5-3 → 6-3 T. Berdych 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 R. Harrison 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-3 → 4-3 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-3 → 3-3 R. Harrison 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Harrison 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Berdych 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. (10) Carla Suárez Navarro – Sorana Cirstea



GS Australian Open C. Suárez Navarro [10] C. Suárez Navarro [10] 6 3 S. Cirstea S. Cirstea 7 6 Vincitore: S. Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df df 0-1 → 1-1 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 df 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 S. Cirstea 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 df 0-40 2-1 → 2-2 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

4. Daniel Evans – (7) Marin Cilic



GS Australian Open D. Evans D. Evans 3 7 6 6 M. Cilic [7] M. Cilic [7] 6 5 3 3 Vincitore: D. Evans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 M. Cilic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 4-2 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Evans 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 0-1 → 1-1 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Cilic 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 D. Evans 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 D. Evans 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 4-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-3 → 3-3 D. Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 D. Evans 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Cilic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 D. Evans 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Cilic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Evans 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Cilic 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-2 → 0-3 D. Evans 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Court 5 – 01:00

1. (15) Rohan Bopanna / Pablo Cuevas – (15) Thomaz Bellucci / Maximo Gonzalez



GS Australian Open R. Bopanna / P. Cuevas [15] R. Bopanna / P. Cuevas [15] 6 7 T. Bellucci / M. Gonzalez T. Bellucci / M. Gonzalez 4 6 Vincitore: R. Bopanna P. Cuevas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 T. Bellucci / M. Gonzalez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Bellucci / M. Gonzalez 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 T. Bellucci / M. Gonzalez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Bopanna / P. Cuevas 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 T. Bellucci / M. Gonzalez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Bellucci / M. Gonzalez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Bellucci / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Bellucci / M. Gonzalez 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 R. Bopanna / P. Cuevas 0-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Bellucci / M. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 R. Bopanna / P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Bellucci / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Bopanna / P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Bellucci / M. Gonzalez 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Bellucci / M. Gonzalez 30-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1

2. Robert Lindstedt / Michael Venus – Andre Begemann / Jan-Lennard Struff



GS Australian Open R. Lindstedt / M. Venus R. Lindstedt / M. Venus 7 7 A. Begemann / J. Struff A. Begemann / J. Struff 6 6 Vincitore: R. Lindstedt M. Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 ace 4-1* 4-2* ace 5*-2 6*-2 ace 6-6 → 7-6 A. Begemann / J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 R. Lindstedt / M. Venus 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Begemann / J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 R. Lindstedt / M. Venus 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 A. Begemann / J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 R. Lindstedt / M. Venus 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Begemann / J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 R. Lindstedt / M. Venus 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 A. Begemann / J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-1 → 3-1 R. Lindstedt / M. Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Begemann / J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Lindstedt / M. Venus 15-0 15-15 15-30 30-15 40-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 ace 6-6 → 7-6 R. Lindstedt / M. Venus 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 A. Begemann / J. Struff 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 R. Lindstedt / M. Venus 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Begemann / J. Struff 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Lindstedt / M. Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Begemann / J. Struff 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Lindstedt / M. Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Begemann / J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Lindstedt / M. Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Begemann / J. Struff 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Lindstedt / M. Venus 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Begemann / J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Christina McHale / Asia Muhammad – Katarina Srebotnik / Saisai Zheng



GS Australian Open C. McHale / A. Muhammad C. McHale / A. Muhammad 5 6 K. Srebotnik / S. Zheng [13] K. Srebotnik / S. Zheng [13] 7 7 Vincitore: K. Srebotnik S. Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 C. McHale / A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 K. Srebotnik / S. Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 C. McHale / A. Muhammad 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 K. Srebotnik / S. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 C. McHale / A. Muhammad 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Srebotnik / S. Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 C. McHale / A. Muhammad 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 K. Srebotnik / S. Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 C. McHale / A. Muhammad 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-2 → 1-3 K. Srebotnik / S. Zheng 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. McHale / A. Muhammad 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Srebotnik / S. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. McHale / A. Muhammad 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-6 → 5-7 K. Srebotnik / S. Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 C. McHale / A. Muhammad 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 K. Srebotnik / S. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 C. McHale / A. Muhammad 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-3 → 5-3 K. Srebotnik / S. Zheng 0-15 0-30 0-40 df df 3-3 → 4-3 C. McHale / A. Muhammad 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 K. Srebotnik / S. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 C. McHale / A. Muhammad 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-1 → 2-2 K. Srebotnik / S. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 C. McHale / A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Srebotnik / S. Zheng 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Gabriela Dabrowski / Michaella Krajicek – Oksana Kalashnikova / Aleksandra Krunic



GS Australian Open G. Dabrowski / M. Krajicek G. Dabrowski / M. Krajicek 6 6 O. Kalashnikova / A. Krunic O. Kalashnikova / A. Krunic 4 0 Vincitore: G. Dabrowski M. Krajicek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 G. Dabrowski / M. Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 O. Kalashnikova / A. Krunic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 G. Dabrowski / M. Krajicek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 O. Kalashnikova / A. Krunic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 G. Dabrowski / M. Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 O. Kalashnikova / A. Krunic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Dabrowski / M. Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 O. Kalashnikova / A. Krunic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 G. Dabrowski / M. Krajicek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 O. Kalashnikova / A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 G. Dabrowski / M. Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 O. Kalashnikova / A. Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 G. Dabrowski / M. Krajicek 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-1 → 3-1 O. Kalashnikova / A. Krunic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 G. Dabrowski / M. Krajicek 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 O. Kalashnikova / A. Krunic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 7 – 01:00

1. Eri Hozumi / Miyu Kato – Ellen Perez / Olivia Tjandramulia



GS Australian Open E. Hozumi / M. Kato E. Hozumi / M. Kato 7 7 E. Perez / O. Tjandramulia E. Perez / O. Tjandramulia 6 6 Vincitore: E. Hozumi M. Kato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 E. Perez / O. Tjandramulia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 E. Perez / O. Tjandramulia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 E. Hozumi / M. Kato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 E. Perez / O. Tjandramulia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 E. Perez / O. Tjandramulia 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Hozumi / M. Kato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 E. Perez / O. Tjandramulia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 E. Perez / O. Tjandramulia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Hozumi / M. Kato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 E. Perez / O. Tjandramulia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 E. Hozumi / M. Kato 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 E. Perez / O. Tjandramulia 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 E. Hozumi / M. Kato 0-15 0-30 4-3 → 4-4 E. Perez / O. Tjandramulia 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 E. Hozumi / M. Kato 15-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 E. Perez / O. Tjandramulia 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 E. Hozumi / M. Kato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Perez / O. Tjandramulia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Perez / O. Tjandramulia 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Robin Haase / Florian Mayer – Alex Bolt / Bradley Mousley



GS Australian Open R. Haase / F. Mayer R. Haase / F. Mayer 3 7 4 A. Bolt / B. Mousley A. Bolt / B. Mousley 6 5 6 Vincitore: A. Bolt B. Mousley Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Bolt / B. Mousley 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Haase / F. Mayer 0-15 0-30 df 0-40 4-4 → 4-5 A. Bolt / B. Mousley 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Haase / F. Mayer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Bolt / B. Mousley 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Haase / F. Mayer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Haase / F. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Bolt / B. Mousley 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Haase / F. Mayer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Bolt / B. Mousley 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 R. Haase / F. Mayer 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Bolt / B. Mousley 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-5 → 5-5 R. Haase / F. Mayer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 3-5 → 4-5 A. Bolt / B. Mousley 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 R. Haase / F. Mayer 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Bolt / B. Mousley 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 R. Haase / F. Mayer 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 R. Haase / F. Mayer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Bolt / B. Mousley 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Haase / F. Mayer 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Haase / F. Mayer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Haase / F. Mayer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-3 → 1-4 R. Haase / F. Mayer 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 A. Bolt / B. Mousley 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 R. Haase / F. Mayer 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Bolt / B. Mousley 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

3. Paolo Lorenzi – (29) Viktor Troicki



GS Australian Open P. Lorenzi P. Lorenzi 3 6 6 6 3 V. Troicki [29] V. Troicki [29] 6 1 7 3 6 Vincitore: V. Troicki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 V. Troicki 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-4 → 3-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 V. Troicki 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 V. Troicki 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 V. Troicki 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 V. Troicki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 V. Troicki 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 ace 6-6 → 6-7 P. Lorenzi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 V. Troicki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 V. Troicki 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Troicki 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Troicki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 V. Troicki 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-1 → 5-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 V. Troicki 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 P. Lorenzi 0-15 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 V. Troicki 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 3-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-5 → 3-5 V. Troicki 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 P. Lorenzi 0-15 df 15-0 0-15 df 0-30 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 V. Troicki 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-3 → 1-3 V. Troicki 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 0-3 P. Lorenzi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 V. Troicki 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

4. Mona Barthel – (29) Monica Puig



GS Australian Open M. Barthel M. Barthel 6 6 M. Puig [29] M. Puig [29] 4 4 Vincitore: M. Barthel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Puig 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 M. Barthel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 M. Puig 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 M. Barthel 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 M. Puig 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 M. Barthel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 M. Puig 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. Barthel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Puig 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 M. Barthel 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Puig 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 M. Barthel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 M. Puig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Barthel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-1 → 5-2 M. Puig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 4-1 → 5-1 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 M. Puig 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Barthel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Puig 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Barthel 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Court 8 – 01:00

1. Varvara Lepchenko – Ying-Ying Duan



GS Australian Open V. Lepchenko V. Lepchenko 1 6 8 Y. Duan Y. Duan 6 3 10 Vincitore: Y. Duan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 8-9 → 8-10 Y. Duan 15-0 30-0 40-0 8-8 → 8-9 V. Lepchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 7-8 → 8-8 Y. Duan 15-0 30-0 40-0 7-7 → 7-8 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-7 → 7-7 Y. Duan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 6-6 → 6-7 V. Lepchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Y. Duan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Y. Duan 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 V. Lepchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Y. Duan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Y. Duan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 V. Lepchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Y. Duan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Y. Duan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Y. Duan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Y. Duan 30-0 40-0 3-2 → 3-3 V. Lepchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Y. Duan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 V. Lepchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Y. Duan 0-15 15-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Y. Duan 15-0 30-15 40-0 1-5 → 1-6 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 Y. Duan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 V. Lepchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Y. Duan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 V. Lepchenko 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Y. Duan 0-15 30-15 30-30 0-0 → 0-1

2. (19) John Isner – Mischa Zverev



GS Australian Open J. Isner [19] J. Isner [19] 7 7 4 6 7 M. Zverev M. Zverev 6 6 6 7 9 Vincitore: M. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-9 J. Isner 0-15 0-30 0-40 7-8 → 7-9 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 7-7 → 7-8 J. Isner 0-15 30-15 ace 40-15 ace 6-7 → 7-7 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 6-6 → 6-7 J. Isner 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 J. Isner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 M. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. Isner 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 M. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 ace 3*-5 4-5* ace 4-6* 5*-6 df 6*-6 ace 7-6* ace 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 M. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Isner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 M. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 4-4 J. Isner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 M. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Isner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Zverev 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 4-5 → 4-6 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 M. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 40-30 2-3 → 2-4 J. Isner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 2-1 → 2-2 J. Isner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 J. Isner 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 M. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Isner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* df 6-6 → 7-6 M. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 J. Isner 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 6-5 M. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 J. Isner 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Isner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Zverev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Isner 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. Karen Khachanov – (23) Jack Sock



GS Australian Open K. Khachanov K. Khachanov 3 4 4 J. Sock [23] J. Sock [23] 6 6 6 Vincitore: J. Sock Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 J. Sock 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 J. Sock 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Sock 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Sock 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df df 40-A df 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 J. Sock 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 K. Khachanov 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 K. Khachanov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df ace 40-A 40-40 df ace A-40 2-5 → 3-5 J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 J. Sock 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Sock 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

4. Pauline Parmentier – Coco Vandeweghe



GS Australian Open P. Parmentier P. Parmentier 4 6 C. Vandeweghe C. Vandeweghe 6 7 Vincitore: C. Vandeweghe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 6-5 → 6-6 P. Parmentier 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 P. Parmentier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-5 → 4-5 C. Vandeweghe 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-5 → 3-5 P. Parmentier 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 C. Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 P. Parmentier 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 P. Parmentier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Vandeweghe 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Parmentier 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Vandeweghe 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-5 → 4-6 P. Parmentier 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-5 → 4-5 C. Vandeweghe 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-5 → 3-5 P. Parmentier 0-15 0-30 df 0-40 2-4 → 2-5 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 2-3 → 2-4 P. Parmentier 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 2-3 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Parmentier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Vandeweghe 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 P. Parmentier 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Court 10 – 01:00

1. Facundo Bagnis / Federico Delbonis – Brian Baker / Nikola Mektic



GS Australian Open F. Bagnis / F. Delbonis F. Bagnis / F. Delbonis 6 2 0 B. Baker / N. Mektic • B. Baker / N. Mektic 7 6 0 Vincitore: B. Baker N. Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Baker / N. Mektic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Baker / N. Mektic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 F. Bagnis / F. Delbonis 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 B. Baker / N. Mektic 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 F. Bagnis / F. Delbonis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 B. Baker / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Bagnis / F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 B. Baker / N. Mektic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Bagnis / F. Delbonis 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 F. Bagnis / F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 B. Baker / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Bagnis / F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 B. Baker / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Bagnis / F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 B. Baker / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Bagnis / F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 B. Baker / N. Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Bagnis / F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Baker / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Bagnis / F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Baker / N. Mektic 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1

2. (11) Jean-Julien Rojer / Horia Tecau – (11) Philipp Petzschner / Mikhail Youzhny



GS Australian Open J. Rojer / H. Tecau [11] J. Rojer / H. Tecau [11] 7 7 P. Petzschner / M. Youzhny P. Petzschner / M. Youzhny 6 6 Vincitore: J. Rojer H. Tecau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 P. Petzschner / M. Youzhny 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 P. Petzschner / M. Youzhny 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 P. Petzschner / M. Youzhny 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Petzschner / M. Youzhny 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Petzschner / M. Youzhny 15-0 30-0 30-15 40-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Petzschner / M. Youzhny 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 P. Petzschner / M. Youzhny 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 P. Petzschner / M. Youzhny 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 P. Petzschner / M. Youzhny 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 P. Petzschner / M. Youzhny 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 P. Petzschner / M. Youzhny 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Rojer / H. Tecau 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 P. Petzschner / M. Youzhny 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Mirjana Lucic-Baroni / Andrea Petkovic – Monica Niculescu / Abigail Spears



GS Australian Open M. Lucic-Baroni / A. Petkovic M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 6 6 0 M. Niculescu / A. Spears [9] • M. Niculescu / A. Spears [9] 1 4 0 Vincitore: M. Lucic-Baroni A. Petkovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Niculescu / A. Spears 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Niculescu / A. Spears 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Niculescu / A. Spears 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Niculescu / A. Spears 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Niculescu / A. Spears 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Niculescu / A. Spears 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 M. Niculescu / A. Spears 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 M. Niculescu / A. Spears 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 M. Niculescu / A. Spears 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

4. Jocelyn Rae / Anna Smith – Sania Mirza / Barbora Strycova



GS Australian Open J. Rae / A. Smith J. Rae / A. Smith 3 1 0 S. Mirza / B. Strycova [4] • S. Mirza / B. Strycova [4] 6 6 0 Vincitore: S. Mirza B. Strycova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Mirza / B. Strycova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Rae / A. Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 S. Mirza / B. Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 J. Rae / A. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 S. Mirza / B. Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Rae / A. Smith 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Mirza / B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Rae / A. Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Mirza / B. Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Rae / A. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 S. Mirza / B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 J. Rae / A. Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Mirza / B. Strycova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Rae / A. Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Mirza / B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Rae / A. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Mirza / B. Strycova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 12 – 01:00

1. (6) Hao-Ching Chan / Yung-Jan Chan – (6) Chen Liang / Zhaoxuan Yang



GS Australian Open H. Chan / Y. Chan [6] H. Chan / Y. Chan [6] 5 2 C. Liang / Z. Yang C. Liang / Z. Yang 7 6 Vincitore: C. Liang Z. Yang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Chan / Y. Chan 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 C. Liang / Z. Yang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 H. Chan / Y. Chan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 C. Liang / Z. Yang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 1-4 H. Chan / Y. Chan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 C. Liang / Z. Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 H. Chan / Y. Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Liang / Z. Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 H. Chan / Y. Chan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 C. Liang / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 H. Chan / Y. Chan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 C. Liang / Z. Yang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 H. Chan / Y. Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 C. Liang / Z. Yang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 H. Chan / Y. Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 C. Liang / Z. Yang 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 H. Chan / Y. Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 C. Liang / Z. Yang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 H. Chan / Y. Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Liang / Z. Yang 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. (16) Darija Jurak / Anastasia Rodionova – (16) Alizé Cornet / Magda Linette



GS Australian Open D. Jurak / An. Rodionova [16] D. Jurak / An. Rodionova [16] 4 6 5 A. Cornet / M. Linette A. Cornet / M. Linette 6 3 7 Vincitore: A. Cornet M. Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Cornet / M. Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 D. Jurak / An. Rodionova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Cornet / M. Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 D. Jurak / An. Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Cornet / M. Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Jurak / An. Rodionova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Cornet / M. Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 D. Jurak / An. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 A. Cornet / M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Jurak / An. Rodionova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Cornet / M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Jurak / An. Rodionova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Cornet / M. Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 D. Jurak / An. Rodionova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Cornet / M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 D. Jurak / An. Rodionova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Cornet / M. Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 D. Jurak / An. Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Cornet / M. Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Jurak / An. Rodionova 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Cornet / M. Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Jurak / An. Rodionova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Cornet / M. Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 D. Jurak / An. Rodionova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Cornet / M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Jurak / An. Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Cornet / M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Jurak / An. Rodionova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Cornet / M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 D. Jurak / An. Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Cornet / M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. (1) Caroline Garcia / Kristina Mladenovic – (1) Belinda Bencic / Ana Konjuh



GS Australian Open C. Garcia / K. Mladenovic [1] C. Garcia / K. Mladenovic [1] 6 6 0 B. Bencic / A. Konjuh • B. Bencic / A. Konjuh 1 2 0 Vincitore: C. Garcia K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Bencic / A. Konjuh 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 B. Bencic / A. Konjuh 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 C. Garcia / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 B. Bencic / A. Konjuh 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 B. Bencic / A. Konjuh 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Garcia / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Bencic / A. Konjuh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 B. Bencic / A. Konjuh 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 B. Bencic / A. Konjuh 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 C. Garcia / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 B. Bencic / A. Konjuh 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Karin Knapp / Mandy Minella – Naomi Broady / Heather Watson



GS Australian Open K. Knapp / M. Minella K. Knapp / M. Minella 7 2 7 N. Broady / H. Watson N. Broady / H. Watson 5 6 6 Vincitore: K. Knapp M. Minella Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 N. Broady / H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 K. Knapp / M. Minella 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 N. Broady / H. Watson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 K. Knapp / M. Minella 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 N. Broady / H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 K. Knapp / M. Minella 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 N. Broady / H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 K. Knapp / M. Minella 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 N. Broady / H. Watson 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Knapp / M. Minella 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 N. Broady / H. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Knapp / M. Minella 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Broady / H. Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 K. Knapp / M. Minella 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 N. Broady / H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. Knapp / M. Minella 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 N. Broady / H. Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 K. Knapp / M. Minella 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 N. Broady / H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 K. Knapp / M. Minella 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 N. Broady / H. Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 K. Knapp / M. Minella 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 N. Broady / H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Knapp / M. Minella 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 N. Broady / H. Watson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 K. Knapp / M. Minella 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 N. Broady / H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Knapp / M. Minella 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 N. Broady / H. Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Knapp / M. Minella 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Broady / H. Watson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Knapp / M. Minella 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 13 – 01:00

1. Malek Jaziri – Alexander Bublik



GS Australian Open M. Jaziri M. Jaziri 0 6 6 7 0 A. Bublik • A. Bublik 0 2 3 5 0 Vincitore: M. Jaziri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 A. Bublik 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Risultato 3-6 M. Jaziri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Jaziri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 M. Jaziri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 M. Jaziri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 M. Jaziri 0-15 0-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 M. Jaziri 15-0 30-0 4-1 → 5-1 A. Bublik 15-0 15-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 M. Jaziri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Bublik 30-0 30-15 40-30 2-0 → 2-1 M. Jaziri 0-15 30-15 40-30 1-0 → 2-0 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. Lukas Lacko – Dudi Sela



GS Australian Open L. Lacko L. Lacko 2 6 6 6 D. Sela D. Sela 6 3 2 4 Vincitore: L. Lacko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 L. Lacko 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 D. Sela 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 L. Lacko 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Sela 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 L. Lacko 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Sela 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Lacko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 D. Sela 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 30-40 1-1 → 2-1 L. Lacko 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Sela 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 L. Lacko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 D. Sela 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 4-2 → 5-2 L. Lacko 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 D. Sela 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Lacko 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Sela 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 1-2 L. Lacko 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Sela 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Lacko 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Sela 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 L. Lacko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 D. Sela 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 L. Lacko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Sela 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Lacko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Sela 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Lacko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Sela 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 L. Lacko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 D. Sela 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 L. Lacko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 D. Sela 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 L. Lacko 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 D. Sela 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Lacko 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1

3. Malek Jaziri / Stephane Robert – Ivan Dodig / Marcel Granollers



GS Australian Open M. Jaziri / S. Robert M. Jaziri / S. Robert 3 4 I. Dodig / M. Granollers [9] I. Dodig / M. Granollers [9] 6 6 Vincitore: I. Dodig M. Granollers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Jaziri / S. Robert 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 4-4 → 4-5 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Jaziri / S. Robert 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 I. Dodig / M. Granollers 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 M. Jaziri / S. Robert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 I. Dodig / M. Granollers 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Jaziri / S. Robert 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 I. Dodig / M. Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Jaziri / S. Robert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Jaziri / S. Robert 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 3-5 I. Dodig / M. Granollers 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Jaziri / S. Robert 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 I. Dodig / M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Jaziri / S. Robert 0-15 15-15 30-15 30-30 0-3 → 1-3 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-2 → 0-3 M. Jaziri / S. Robert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 I. Dodig / M. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. (32) Anastasija Sevastova – Kristina Kucova



GS Australian Open A. Sevastova [32] A. Sevastova [32] 6 6 K. Kucova K. Kucova 3 4 Vincitore: A. Sevastova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 K. Kucova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Kucova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Kucova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Sevastova 15-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Kucova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Kucova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 K. Kucova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 K. Kucova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 K. Kucova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 K. Kucova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Sevastova 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Court 14 – 01:00

1. (4) Henri Kontinen / John Peers – (4) Santiago Gonzalez / David Marrero



GS Australian Open H. Kontinen / J. Peers [4] H. Kontinen / J. Peers [4] 7 6 S. Gonzalez / D. Marrero S. Gonzalez / D. Marrero 6 4 Vincitore: H. Kontinen J. Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Kontinen / J. Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Gonzalez / D. Marrero 0-15 15-15 30-15 30-30 40-15 5-3 → 5-4 H. Kontinen / J. Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Gonzalez / D. Marrero 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Gonzalez / D. Marrero 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 H. Kontinen / J. Peers 15-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Gonzalez / D. Marrero 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 H. Kontinen / J. Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / D. Marrero 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 S. Gonzalez / D. Marrero 15-0 30-0 40-15 6-5 → 6-6 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 S. Gonzalez / D. Marrero 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 30-15 4-4 → 5-4 S. Gonzalez / D. Marrero 30-0 40-0 4-3 → 4-4 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Gonzalez / D. Marrero 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Kontinen / J. Peers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Gonzalez / D. Marrero 15-0 30-0 2-1 → 2-2 H. Kontinen / J. Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / D. Marrero 0-15 30-15 1-0 → 1-1 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Liezel Huber / Maria Sanchez – Madison Brengle / Arina Rodionova



GS Australian Open L. Huber / M. Sanchez L. Huber / M. Sanchez 7 6 M. Brengle / Ar. Rodionova M. Brengle / Ar. Rodionova 6 2 Vincitore: L. Huber M. Sanchez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Huber / M. Sanchez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Brengle / Ar. Rodionova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 L. Huber / M. Sanchez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 M. Brengle / Ar. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 4-1 L. Huber / M. Sanchez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 M. Brengle / Ar. Rodionova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 L. Huber / M. Sanchez 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Brengle / Ar. Rodionova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 M. Brengle / Ar. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 L. Huber / M. Sanchez 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Brengle / Ar. Rodionova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 L. Huber / M. Sanchez 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 M. Brengle / Ar. Rodionova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 L. Huber / M. Sanchez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Brengle / Ar. Rodionova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 L. Huber / M. Sanchez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 M. Brengle / Ar. Rodionova 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 L. Huber / M. Sanchez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 M. Brengle / Ar. Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Huber / M. Sanchez 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

3. Luke Saville / Jordan Thompson – Dominic Inglot / Florin Mergea



GS Australian Open L. Saville / J. Thompson L. Saville / J. Thompson 2 5 D. Inglot / F. Mergea [16] D. Inglot / F. Mergea [16] 6 7 Vincitore: D. Inglot F. Mergea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Inglot / F. Mergea 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 L. Saville / J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 D. Inglot / F. Mergea 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Saville / J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 D. Inglot / F. Mergea 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Saville / J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 D. Inglot / F. Mergea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-3 → 3-3 L. Saville / J. Thompson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Inglot / F. Mergea 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 L. Saville / J. Thompson 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Inglot / F. Mergea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Saville / J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Inglot / F. Mergea 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 L. Saville / J. Thompson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-5 → 2-5 D. Inglot / F. Mergea 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-4 → 1-5 L. Saville / J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-4 → 1-4 D. Inglot / F. Mergea 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 L. Saville / J. Thompson 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-2 → 0-3 D. Inglot / F. Mergea 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 L. Saville / J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

4. Sara Errani / Kirsten Flipkens – Daria Gavrilova / Daria Kasatkina



GS Australian Open S. Errani / K. Flipkens S. Errani / K. Flipkens 6 6 D. Gavrilova / D. Kasatkina D. Gavrilova / D. Kasatkina 2 4 Vincitore: S. Errani K. Flipkens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Errani / K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 D. Gavrilova / D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 S. Errani / K. Flipkens 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 D. Gavrilova / D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 S. Errani / K. Flipkens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Gavrilova / D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 S. Errani / K. Flipkens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 D. Gavrilova / D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Errani / K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Gavrilova / D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Errani / K. Flipkens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 D. Gavrilova / D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 S. Errani / K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Gavrilova / D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 S. Errani / K. Flipkens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 D. Gavrilova / D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 S. Errani / K. Flipkens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 D. Gavrilova / D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 15 – 01:00

1. Chia-Jung Chuang / Nicole Gibbs – Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova



GS Australian Open C. Chuang / N. Gibbs C. Chuang / N. Gibbs 1 5 B. Mattek-Sands / L. Safarova [2] B. Mattek-Sands / L. Safarova [2] 6 7 Vincitore: B. Mattek-Sands L. Safarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 C. Chuang / N. Gibbs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Chuang / N. Gibbs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Chuang / N. Gibbs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Chuang / N. Gibbs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Chuang / N. Gibbs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 B. Mattek-Sands / L. Safarova 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Chuang / N. Gibbs 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 C. Chuang / N. Gibbs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 B. Mattek-Sands / L. Safarova 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 C. Chuang / N. Gibbs 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 0-30 15-30 30-30 0-2 → 0-3 C. Chuang / N. Gibbs 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 30-15 0-0 → 0-1

2. Marcos Baghdatis / Gilles Muller – Cheng-Peng Hsieh / Tsung-Hua Yang



GS Australian Open M. Baghdatis / G. Muller M. Baghdatis / G. Muller 6 6 C. Hsieh / T. Yang C. Hsieh / T. Yang 1 4 Vincitore: M. Baghdatis G. Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Baghdatis / G. Muller 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 C. Hsieh / T. Yang 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Baghdatis / G. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 5-3 C. Hsieh / T. Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 4-2 → 4-3 M. Baghdatis / G. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 4-2 C. Hsieh / T. Yang 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Baghdatis / G. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Hsieh / T. Yang 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 M. Baghdatis / G. Muller 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Hsieh / T. Yang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Baghdatis / G. Muller 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 C. Hsieh / T. Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 M. Baghdatis / G. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 C. Hsieh / T. Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 M. Baghdatis / G. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 C. Hsieh / T. Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Baghdatis / G. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Kimberly Birrell / Priscilla Hon – Samantha Stosur / Shuai Zhang



GS Australian Open K. Birrell / P. Hon K. Birrell / P. Hon 7 4 4 S. Stosur / S. Zhang S. Stosur / S. Zhang 6 6 6 Vincitore: S. Stosur S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Stosur / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 K. Birrell / P. Hon 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 S. Stosur / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Birrell / P. Hon 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Stosur / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 K. Birrell / P. Hon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 S. Stosur / S. Zhang 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Birrell / P. Hon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 S. Stosur / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Birrell / P. Hon 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Stosur / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 K. Birrell / P. Hon 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Stosur / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 K. Birrell / P. Hon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 S. Stosur / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-4 → 2-4 K. Birrell / P. Hon 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 S. Stosur / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 K. Birrell / P. Hon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 S. Stosur / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 K. Birrell / P. Hon 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-6 6-6 → 7-6 K. Birrell / P. Hon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Stosur / S. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 K. Birrell / P. Hon 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Stosur / S. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 K. Birrell / P. Hon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Stosur / S. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Birrell / P. Hon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 S. Stosur / S. Zhang 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 K. Birrell / P. Hon 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Stosur / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 K. Birrell / P. Hon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 S. Stosur / S. Zhang 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0

4. Yen-Hsun Lu / Jiri Vesely – Marc Polmans / Andrew Whittington



GS Australian Open Y. Lu / J. Vesely Y. Lu / J. Vesely 3 2 M. Polmans / A. Whittington M. Polmans / A. Whittington 6 6 Vincitore: M. Polmans A. Whittington Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Polmans / A. Whittington 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 2-5 → 2-6 Y. Lu / J. Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 M. Polmans / A. Whittington 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Y. Lu / J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 M. Polmans / A. Whittington 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Y. Lu / J. Vesely 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. Polmans / A. Whittington 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Y. Lu / J. Vesely 15-0 30-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Polmans / A. Whittington 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 Y. Lu / J. Vesely 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 3-4 → 3-5 M. Polmans / A. Whittington 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Y. Lu / J. Vesely 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Polmans / A. Whittington 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Y. Lu / J. Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 M. Polmans / A. Whittington 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Y. Lu / J. Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-1 → 0-2 M. Polmans / A. Whittington 0-15 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Court 19 – 01:00

1. (3) Ekaterina Makarova / Elena Vesnina – (3) Shuko Aoyama / Makoto Ninomiya



GS Australian Open E. Makarova / E. Vesnina [3] E. Makarova / E. Vesnina [3] 6 5 6 S. Aoyama / M. Ninomiya S. Aoyama / M. Ninomiya 4 7 2 Vincitore: E. Makarova E. Vesnina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 S. Aoyama / M. Ninomiya 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Aoyama / M. Ninomiya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Aoyama / M. Ninomiya 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 S. Aoyama / M. Ninomiya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 S. Aoyama / M. Ninomiya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Aoyama / M. Ninomiya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 S. Aoyama / M. Ninomiya 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 S. Aoyama / M. Ninomiya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Aoyama / M. Ninomiya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Aoyama / M. Ninomiya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 S. Aoyama / M. Ninomiya 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 S. Aoyama / M. Ninomiya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Aoyama / M. Ninomiya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Aoyama / M. Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Aoyama / M. Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-30 0-0 → 0-1

2. Wesley Koolhof / Matwe Middelkoop – Julio Peralta / Horacio Zeballos



GS Australian Open J. Janowicz / M. Matkowski J. Janowicz / M. Matkowski 7 6 F. Fognini / F. Verdasco F. Fognini / F. Verdasco 5 4 Vincitore: J. Janowicz M. Matkowski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Janowicz / M. Matkowski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 F. Fognini / F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Janowicz / M. Matkowski 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Fognini / F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Janowicz / M. Matkowski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Fognini / F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Janowicz / M. Matkowski 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Fognini / F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Janowicz / M. Matkowski 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Fognini / F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Janowicz / M. Matkowski 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 F. Fognini / F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Janowicz / M. Matkowski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Fognini / F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Janowicz / M. Matkowski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Fognini / F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Janowicz / M. Matkowski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Fognini / F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Janowicz / M. Matkowski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Fognini / F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 J. Janowicz / M. Matkowski 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 F. Fognini / F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Jerzy Janowicz / Marcin Matkowski – Fabio Fognini / Fernando Verdasco



GS Australian Open P. Mathieu / B. Paire P. Mathieu / B. Paire 3 0 B. Bryan / M. Bryan [3] B. Bryan / M. Bryan [3] 6 6 Vincitore: B. Bryan M. Bryan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 P. Mathieu / B. Paire 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 B. Bryan / M. Bryan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 P. Mathieu / B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 B. Bryan / M. Bryan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 P. Mathieu / B. Paire 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 P. Mathieu / B. Paire 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Mathieu / B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 B. Bryan / M. Bryan 15-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Mathieu / B. Paire 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 P. Mathieu / B. Paire 15-0 30-0 0-1 → 1-1 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. Paul-Henri Mathieu / Benoit Paire – Bob Bryan / Mike Bryan



GS Australian Open W. Koolhof / M. Middelkoop W. Koolhof / M. Middelkoop 6 6 J. Peralta / H. Zeballos J. Peralta / H. Zeballos 4 2 Vincitore: W. Koolhof M. Middelkoop Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 W. Koolhof / M. Middelkoop 4-3 J. Peralta / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 W. Koolhof / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 W. Koolhof / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Peralta / H. Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 W. Koolhof / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 W. Koolhof / M. Middelkoop 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Peralta / H. Zeballos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 W. Koolhof / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Peralta / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 20 – 01:00

1. Lauren Davis / Megan Moulton-Levy – Destanee Aiava / Alicia Smith



GS Australian Open L. Davis / M. Moulton-Levy L. Davis / M. Moulton-Levy 6 6 D. Aiava / A. Smith D. Aiava / A. Smith 4 4 Vincitore: L. Davis M. Moulton-Levy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Davis / M. Moulton-Levy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Aiava / A. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 L. Davis / M. Moulton-Levy 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Aiava / A. Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 L. Davis / M. Moulton-Levy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 D. Aiava / A. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Davis / M. Moulton-Levy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Aiava / A. Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Davis / M. Moulton-Levy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Aiava / A. Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Davis / M. Moulton-Levy 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Aiava / A. Smith 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 L. Davis / M. Moulton-Levy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 4-3 → 5-3 D. Aiava / A. Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 L. Davis / M. Moulton-Levy 0-15 0-30 15-30 30-30 3-2 → 3-3 D. Aiava / A. Smith 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Davis / M. Moulton-Levy 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Aiava / A. Smith 0-15 15-15 15-30 30-40 0-2 → 1-2 L. Davis / M. Moulton-Levy 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 D. Aiava / A. Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Matthew Barton / Matthew Ebden – Vasek Pospisil / Radek Stepanek



GS Australian Open M. Barton / M. Ebden M. Barton / M. Ebden 6 6 V. Pospisil / R. Stepanek [12] V. Pospisil / R. Stepanek [12] 2 4 Vincitore: M. Barton M. Ebden Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Barton / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 V. Pospisil / R. Stepanek 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Barton / M. Ebden 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-3 → 5-3 V. Pospisil / R. Stepanek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 M. Barton / M. Ebden 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 V. Pospisil / R. Stepanek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Barton / M. Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 V. Pospisil / R. Stepanek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Barton / M. Ebden 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Pospisil / R. Stepanek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Barton / M. Ebden 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 6-2 V. Pospisil / R. Stepanek 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 M. Barton / M. Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 V. Pospisil / R. Stepanek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Barton / M. Ebden 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 V. Pospisil / R. Stepanek 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 M. Barton / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 V. Pospisil / R. Stepanek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Kristyna Pliskova – (27) Irina-Camelia Begu



GS Australian Open K. Pliskova K. Pliskova 6 7 I. Begu [27] I. Begu [27] 4 6 Vincitore: K. Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 ace 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 I. Begu 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 I. Begu 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 I. Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 I. Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 I. Begu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 I. Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 I. Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 I. Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 I. Begu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 3-1 I. Begu 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 I. Begu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

4. Diego Schwartzman – Steve Darcis



GS Australian Open D. Schwartzman D. Schwartzman 3 3 6 4 S. Darcis S. Darcis 6 6 2 6 Vincitore: S. Darcis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 S. Darcis 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Darcis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Darcis 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Darcis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 D. Schwartzman 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Darcis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 1-0 → 2-0 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-5 → 3-6 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 3-5 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Darcis 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 S. Darcis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 S. Darcis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 S. Darcis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 D. Schwartzman 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

Court 22 – 01:00

1. Nicholas Monroe / Artem Sitak – James Cerretani / Philipp Oswald



GS Australian Open N. Monroe / A. Sitak N. Monroe / A. Sitak 6 7 J. Cerretani / P. Oswald J. Cerretani / P. Oswald 3 5 Vincitore: N. Monroe A. Sitak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 N. Monroe / A. Sitak 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 J. Cerretani / P. Oswald 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 N. Monroe / A. Sitak 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Cerretani / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Monroe / A. Sitak 15-0 30-0 3-4 → 4-4 J. Cerretani / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 N. Monroe / A. Sitak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Cerretani / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 N. Monroe / A. Sitak 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Cerretani / P. Oswald 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Monroe / A. Sitak 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Cerretani / P. Oswald 15-0 30-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Monroe / A. Sitak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Cerretani / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 N. Monroe / A. Sitak 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Cerretani / P. Oswald 15-0 30-0 30-15 40-30 4-1 → 4-2 N. Monroe / A. Sitak 15-0 30-0 3-1 → 4-1 J. Cerretani / P. Oswald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-A 2-1 → 3-1 N. Monroe / A. Sitak 15-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Cerretani / P. Oswald 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Monroe / A. Sitak 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Guillermo Duran / Joao Sousa – Marcus Daniell / Marcelo Demoliner



GS Australian Open G. Duran / J. Sousa G. Duran / J. Sousa 6 4 M. Daniell / M. Demoliner M. Daniell / M. Demoliner 7 6 Vincitore: M. Daniell M. Demoliner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 G. Duran / J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-0 ace 3-5 → 4-5 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 G. Duran / J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 3-3 → 3-4 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 G. Duran / J. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Daniell / M. Demoliner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Duran / J. Sousa 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 G. Duran / J. Sousa 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 df 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 G. Duran / J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Daniell / M. Demoliner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 G. Duran / J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Daniell / M. Demoliner 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 G. Duran / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Daniell / M. Demoliner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 2-5 G. Duran / J. Sousa 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 G. Duran / J. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 G. Duran / J. Sousa 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Daniell / M. Demoliner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Danka Kovinic / Laura Siegemund – Demi Schuurs / Renata Voracova



GS Australian Open D. Kovinic / L. Siegemund D. Kovinic / L. Siegemund 6 7 D. Schuurs / R. Voracova D. Schuurs / R. Voracova 4 5 Vincitore: D. Kovinic L. Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Kovinic / L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 6-5 → 7-5 D. Schuurs / R. Voracova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 D. Kovinic / L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Schuurs / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 D. Kovinic / L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Schuurs / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 D. Kovinic / L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Schuurs / R. Voracova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 D. Kovinic / L. Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 D. Schuurs / R. Voracova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Kovinic / L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Schuurs / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Kovinic / L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 6-4 D. Schuurs / R. Voracova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 D. Kovinic / L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Schuurs / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Kovinic / L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Schuurs / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Kovinic / L. Siegemund 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Schuurs / R. Voracova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Kovinic / L. Siegemund 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Schuurs / R. Voracova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. (5) Feliciano Lopez / Marc Lopez – (5) Alexandr Dolgopolov / Gerald Melzer