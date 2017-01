Fernando Verdasco contro la Rod Laver Arena: “E’ normale che in questo modo, Djokovic e Murray vinceranno 25 Grand Slam tra di loro, perché questa superficie come è stata fatta è perfetta per il loro stile di gioco”

Fernando Verdasco si è lamentato della velocità del campo centrale degli Australian Open, la Rod Laver Arena.

“Questa campo per essere il campo principale del torneo è assurdo. Sembra un tappeto sintetico presente nei tornei degli anni 80. E davvero incredibile poter giocare su questo campo.

C’erano palle che non avevano peso e improvvisamente slittavano in un modo che non era normale. Un campo del genere non va bene per me e Rafael Nadal.”

“La palla sembrava bloccata, non saltava. Forse a mezzogiorno, con 32 gradi sì, ma di notte non è proprio così.

Io per fare un vincente, avrei dovuto colpire la palla a 200kmh ed io non voglio perdere il mio braccio” ha ironizzato lo spagnolo.

“Con un campo come questo, non puoi fare nulla. E’ normale che in questo modo, Djokovic e Murray vinceranno 25 Grand Slam tra di loro, perché questa superficie come è stata fatta è perfetta per il loro stile di gioco”.