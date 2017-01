Australian Open: Dichiarazioni Italiani. Parlano Fognini che loda Davin “Ho perso tre chili durante la preparazione invernale a Miami”. Errani e Fabbiano (Con i video degli incontri degli azzurri)

Queste le dichiarazioni dei giocatori italiani nella seconda giornata dell’Australian Open ed i video dei loro incontri.

Fognini : “Ero già andato vicino a batterlo lo scorso anno a Wimbledon, quando ero avanti di due set, mi avevano detto che Lopez aveva un po’ di mal di schiena, ma si è spesso salvato nei momenti difficili con il servizio. Sono soddisfatto perché sono stato molto solido, concentrato, lucido. Di solito ad inizio stagione faccio sempre fatica a ingranare. Tutto ciò è positivo.

Davin è una persona splendida in campo e fuori, stiamo lavorando tanto e bene. C’è molto feeling, Rispetto allo scorso anno, quando a febbraio mi ero infortunato ai muscoli addominali, sono dimagrito. Ho perso tre chili durante la preparazione invernale a Miami. Come? Facendomi il c… I primi 15 giorni Franco mi ha massacrato… Mi sono anche rivolto ad un nutrizionista”.

Davin : “Fabio ha talento e si affida all’intuizione. Ma sono con quella è difficile vincere con continuità. Non deve più dipendere dalla giornata sì o no, deve trovare stabilità. Nel tennis devi essere al top tutti i giorni. Ci vuole tempo, ma può farcela. Io lavoro come un matematico. Fabio aveva momenti in cui perdeva 8-10 punti di fila ed usciva dalla partita. Non serve dirgli che non deve perdere la testa, per reagire deve sapere bene cosa fare. Ed è un aspetto che si allena”.

Errani : “Ero partita fortissimo, subito 3-0.Poi ha cominciato a girarmi la testa e avevo la nausea… Pian piano ne sono venuta fuori. La voglia c’è, sto lavorando tanto. Certo ho qualche piccolo acciacco muscolare, ma ci sta avendo cambiato tutto, a partire dai metodi di allenamento. Me lo dicono anche i fisioterapisti.

In tutti questi anni sono sempre stata focalizzata sul tennis 24 ore su 24. Anche fuori dal campo, monitoravo tutto: punti, classifiche, avversarie. Ora sento di aver bisogno di altro. Voglio separare il tennis da quello che è il resto della mia vita.”

Fabbiano : “Sono entrato in campo pensando di poter vincere la partita. Avevo un giocatore più avanti di me e con più esperienza di me qui, da tanti anni nei top 100. Sulla carta era sicuramente favorito lui, però sapevo e so che con questi giocatori posso giocarmela e pensare di vincere.

Ne ho battuti diversi in carriera nei primi 100, qui però negli Slam ho poche partite 3 su 5. Ho avuto 14 palle break, ne ho concretizzate troppo poche, soprattutto quando avevo margine. Lui ha sempre giocato bene, prima esterna e poi giocava il punto con il dritto, per cui complimenti a lui”.

Oggi ho giocato male il tiebreak del secondo set perchè lui mi ha fatto fare il tergicristallo ed ho dato tutto, finendo con la testa che mi girava. Non mi è mai capitato, però oggi era davvero molto caldo.

Il match della Giorgi



Il match di Karin Knapp