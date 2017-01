Australian Open: Le dichiarazioni Day 2 (con i video della seconda giornata – In Aggiornamento)

Queste le dichiarazioni della seconda giornata con i video di giornata dall’Australian Open.

Caroline Wozniacki : “Ho già fatto un grande passo in avanti essere qui al secondo turno.

La mia tendenza in questo torneo è stata semifinali, quarti, quarto turno, terzo, secondo, primo turno, e quindi, secondo la mia tendenza, avrei dovuto giocare al turno decisivo delle quali.

Per fortuna questo non è accaduto e sto andando nella direzione giusta.

E’ bello essere qui a Melbourne. Oggi un tempo splendido e faceva un gran caldo.

Partita molto positiva oggi e sono davvero felice.

Karolina Pliskova : “Per fortuna ora fisicamente sto nuovamente bene. Ho avuto dopo Brisbane un piccolo problema alla gamba sinistra. Ora è tutto a posto.

Ero un po’ nervosa all’inizio ho fatto un sacco di errori con il dritto ed ho messo poche prime di servizio. Quindi devo migliorare la percentuale delle prime per essere maggiormente competitiva.”

Rafael Nadal : “Oggi ho giocato un ottimo match. Quando mantengo il servizio ci sono due aspetti. Ovviamente devi servire bene. Ancora più importante, non sono un giocatore che tiene il servizio perchè fa ace o servizi vincenti: vuol dire che sto giocando bene dalla linea di fondo. Questo è il punto.

Sono al prossimo turno senza aver perso un set… Non so se sia l’inizio perfetto o no. Non ci penso. Credo solo di aver fatto una partita solida, vinta in tre set, dove ho colpito molti vincenti. Tutto questo è positivo.”

Alexander Zverev : “Quando sei sotto di due set a uno, 0-2 e 0-40 sul tuo servizio è logico che qualche pensiero ti passi per la testa. In quei frangenti cerchi di dare il tuo meglio per rientrare nel match. Ovviamente sono felice di esserci riuscito oggi.

Mi sentivo abbastanza bene fisicamente anche dopo diverse ore. Credo che lui invece abbia avuto meno energie nel quinto set.”

Serena Williams : “Oggi ho giocato una discreta partita. Belinda è davvero un’ottima giocatrice e per questo penso di esser stata molto brava oggi in questa partita complicata.

In questa match ho sentito come se lei avesse avuto decisamente più potenza. Vero che mi ha battuto l’ultima volta che abbiamo giocato in Canada ma non ricordo molto di quella partita. Mi ricordo solo che aveva disputato una magnifica partita.”