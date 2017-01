Camila Giorgi gioca alla pari contro Timea Bacsinszky ma esce sconfitta al primo turno degli AO

Lottatissima sconfitta per Camila Giorgi al primo turno degli Australian Open (A$50.000.000, cemento)



La tennista italiana è stata superata dalla svizzera Timea Bacsinszky, 27 anni, Nr. 15 Wta, con il punteggio di 6-4 3-6 7-5 in due ore e 33 minuti di gioco.



Bellissimo incontro, molto equilibrato e deciso solo da pochissimi punti. Purtroppo a sorridere è la svizzera ma Camila ha giocato bene, non meritando di uscire al primo turno per ciò che ha mostrato in campo.

Primo set: parziale che si decide in due frangenti.

Dapprima l’elvetica crea subito un buco, brekkando nel primo gioco e annullando due pericolose palle break nel gioco successivo.

In seguito vi è uno scambio di cortesie (break azzurro nel quarto gioco e controbreak svizzero nel game seguente) che non cambia le carte in tavola. E’ 3-2 Bacsinszky in 20 minuti di gioco.

Come d’incanto, le due tenniste acquistano solidità al servizio e le occasioni di break svaniscono. A farne le spese è la Giorgi, costretta ad inseguire e costretta a vedere l’avversaria correre verso il primo set senza possiblità di fermarla.

Il decimo gioco le è fatale: Camila spinge ma Timea fa buona guardia. E’ 6-4 per l’elvetica in 40 minuti di gioco.

Secondo set: l’azzurra continua come aveva terminato il primo parziale, spingendo forte da fondo e cercando di strappare il servizio all’avversaria.

Tra il terzo e il quarto gioco c’è la svolta: dapprima la Giorgi annulla una palla break, poi riesce finalmente a infrangere il muro avversario brekkando a zero. E’ 3-1 per l’italiana.

La girandola di emozioni non si placa: la svizzera approfitta di un passaggio a vuoto dell’azzurra per riportarsi sotto (break nel settimo gioco) ma la Giorgi è pienamente centrata nel match e fa valere la superiorità mostrata nel palleggio nel secondo parziale (è controbreak nell’ottavo gioco).

Il nono gioco è un’altalena continua, condito da cinque palle break per la Bacsinszky e da cinque set point per la marchigiana. Il quinto è quello buono e finalmente si chiude.

E’ 6-3 Giorgi in 49 minuti di gioco.

Terzo set: prima parte di set in cui la svizzera sale sugli scudi e cerca subito di fare il vuoto.

Camila riesce a rintuzzare il break subito nel secondo gioco, controbrekkando subito l’avversaria ma nulla può sul servizio perso nel sesto gioco. Si gira sul 4-2 per Timea.

Spalle al muro, alla Giorgi riesce una grandissima rimonta. Brekka l’avversaria al servizio per il match nel nono gioco (sprecando da 0-40 e chiudendo ai vantaggi con un rovescio in diagonale di grandissima potenza) e risale da 0-30 nel gioco successivo grazie a colpi potenti e precisi da fondo.

Si impatta sul 5-5 dopo 50 minuti di gioco.

I due giochi successivi decidono tutto; nell’undicesimo game la svizzera annulla bene due palle break alla Giorgi mentre nel gioco successivo passa.

La marchigiana annulla splendidamente tre palle match all’avversaria, giocando un gran tennis ma nulla può sulla quarta. Rovescio in rete ed è la Bacsinszky ad accedere al secondo turno.

E’ 7-5 per l’elvetica in un’ora e quattro minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Australian Open C. Giorgi C. Giorgi 4 6 5 T. Bacsinszky [12] T. Bacsinszky [12] 6 3 7 Vincitore: T. Bacsinszky Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 T. Bacsinszky 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Bacsinszky 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 T. Bacsinszky 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Bacsinszky 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 T. Bacsinszky 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 T. Bacsinszky 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Bacsinszky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Bacsinszky 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 T. Bacsinszky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Bacsinszky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 T. Bacsinszky 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 T. Bacsinszky 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

C. Giorgi – T. Bacsinszky

3 Aces 5

11 Doubles Faults 4

52 Winners 15

69 Unforced Errors 24

12/18 (67%) Net Points Won 4/6 (67%)

54% 1st Serves In 63%

42/66 (64%) 1st Serve Points Won 39/64 (61%)

23/56 (41%) 2nd Serve Points Won 17/37 (46%)

13/19 (68%) Break Points Saved 12/17 (71%)

62/101 (61%) 1st Return Pts Won 80/122 (66%)

20/37 (54%) 2nd Return Pts Won 33/56 (59%)

5/17 (29%) Break Points Won 6/19 (32%)

65/122 (53%) Total Service Pts Won 56/101 (55%)

45/101 (45%) Total Return Pts Won 57/122 (47%)

110/223 (49%) Total Points Won 113/223 (51%)

150 mins Duration 150 mins

Davide Sala