Da Melbourne: Gastao Elias parla del match disputato con Nick Kyrgios (prossimo avversario di Andreas Seppi)

Gastao Elias, numero due di Portogallo e n.77 della classifica ATP, è stato eliminato al primo turno dell’Australian Open dal giovane australiano Nick Kyrgios, attualmente tredicesimo giocatore del mondo.

Elias, che ha aperto la sessione serale sulla Hisense Arena, ha rilasciato alcune dichiarazioni “All’inizio della partita ero ovviamente nervoso, ma è una cosa normale perchè non avevo mai giocato prima d’ora su un campo così importante in un torneo dello Slam. Ho provato a tornare tranquillo ma è stato davvero difficile; penso che Nick abbia sfruttato bene questa occasione e queste mie indecisioni dovute all’emozione. La partita è poi andata tutta dalla sua parte”.

Per il tennista portoghese, Nick sarebbe stato favorito anche dal pubblico di casa, che lo ha supportato dal primo all’ultimo punto dell’incontro: “Ha servito molto bene e mi ha messo più volte in difficoltà alla risposta. È un giocatore che gioca un po’ a caso, non ha uno stile di gioco ed un piano predefinito e questo mi ha penalizzato, perchè non sono riuscito a trovare il ritmo giusto. ”

“I punti sono stati molto brevi, mi sono trovato in difficoltà a contrastare i suoi colpi e devo dire che sfrutta nel migliore dei modi gli angoli del campo. Il suo servizio? È uno dei migliori del circuito, questo ragazzo farà molto bene in futuro”.

Lorenzo Carini