Challenger Koblenz: Il programma di Martedì 17 Gennaio. Domani in campo Gaio e Giannessi.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [Alt] Gregoire Barrere vs Federico Gaio

2. [WC] Daniel Masur vs [Alt] Yannick Mertens

3. [8] Grega Zemlja vs [PR] Cedrik-Marcel Stebe

4. [6] Teymuraz Gabashvili vs [WC] Benjamin Hassan (non prima ore: 16:00)

5. [WC] Jan Choinski vs Daniel Brands (non prima ore: 17:30)

6. [3] Benjamin Becker vs Maximilian Marterer (non prima ore: 19:30)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [1] Sergio Galdos / Fabricio Neis vs Ariel Behar / Andrey Golubev

2. Franko Skugor vs [4] Alessandro Giannessi

3. Roman Jebavy / Lukas Rosol vs [WC] Florian Broska / Dylan Gee (non prima ore: 14:30)

4. Constant Lestienne vs [2/Alt] Guido Andreozzi (non prima ore: 15:30)

5. Marcelo Arevalo / Marco Trungelliti vs [2] Hans Podlipnik-Castillo / Andrei Vasilevski (non prima ore: 17:00)

6. Marius Copil / Franko Skugor vs Teymuraz Gabashvili / Alessandro Motti