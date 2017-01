Da Melbourne: Nicolas Almagro si ritira dopo 23 minuti e nega di aver voluto prendere solo l’assegno “Ho più di 10 milioni di dollari”

La sconfitta di Nicolas Almagro agli Australian Open è ora avvolta da polemiche.

Nicolas si è ritirato per un infortunio al polpaccio dopo venti-tre minuti quando il transalpino Jeremy Chardy era avanti per 4 a 0 nel primo set.

Alla domanda circa il motivo del suo ritiro, Almagro ha negato che la sua presenza nel torneo è stata solo per ritirare l’assegno “Ho più di 10 milioni di dollari, sono stato top 10, non vado in campo per qualunque sia la somma che è in palio per il primo turno”, ha detto lo spagnolo ai giornalisti.

“Al secondo game dell’incontro ho sentito che il dolore è ritornato dopo i problemi avuti nei giorni scorsi ed ho deciso che era inutile continuare”.

L’ATP da quest’anno ha inserito una regola che chi rinuncia al torneo prima di scendere in campo percepisce ugualmente l’assegno del primo turno, ma nei Grand Slam questa regola non si applica.

Jeremy Chardy ha parlato del tema: “E ‘un grosso errore, si deve fare lo stesso anche nei Grand Slam. Perché è sempre difficile rinunciare a giocare un torneo come questo.

Tutti i giocatori sognano di essere qui. Ci alleniamo duramente per essere presenti. Spesso questo denaro serve per finanziare il tennista durante l’anno”.