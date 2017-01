Il ritorno alla vittoria di Roger Federer in un incontro ufficiale (Video)

Roger Federer ha raccolto una vittoria preziosa nel primo turno degli Open di Australia contro Jurgen Melzer.

Lo svizzero ha giocato un discreto match ed ha messo a segno dei punti anche spettacolari.

Uno dei punti più spettacolari è avvenuto nel terzo set, quando Roger metteva a segno un bel punto vincente.

Alla fine della partita Federer ha dichiarato: “Le condizioni di gioco sono abbastanza veloci.

Il servizio non è andato benissimo e la cosa mi ha un po’ sorpreso perchè alla Hopman Cup il colpo andava abbastanza bene.

Mi sentivo nervoso una volta che la partita è iniziata. Sono stato tranquillo per tutta la giornata anche nel riscaldamento iniziale mi sentivo bene.

Poi ero un po’ teso quando la partita è cominciata e ho pensato che non era così facile come pensassi.”

“Quando sono arrivato al match point è stata una sensazione speciale, dopo che sono stato per tanto tempo fermo. E’ stato speciale come lo scorso anno quando sono tornato a Montecarlo dopo il problema al ginocchio.

Ora avanti con il prossimo incontro e spero di giocare un po’ meglio”.