Australian Open: Dichiarazioni Italiani. Parlano Lorenzi, Seppi ed un Vanni particolarmente deluso (con gli Highlights degli incontri di oggi)

Queste le dichiarazioni di Paolo Lorenzi, Andreas Seppi e Luca Vanni dopo il primo turno dell’Australian Open.

Paolo Lorenzi : “Oggi sono stato bravo ed ho superato il turno. Per pareggiare però quelle 14 eliminazioni consecutive ora dovrei vincere altrettanti primi turni di fila…

Ho giocato un buon match e sono stato solido. Nel primo set il mio avversario ha avuto più palle break del sottoscritto, nel secondo ho recuperato un break di svantaggio e nel quarto sono stato lucido nell’annullare una palla break molto pericolosa che lo avrebbe messo del tutto di nuovo in partita. Sto bene e sono soddisfatto della partita. Con Troicki sarà un match durissimo ma cercherò di dare il massimo come sempre per cercare di giocarmi le mie chanche”.

Andreas Seppi : “Ho giocato un buon match considerando che era il primo della stagione e per di più in un torneo dello Slam. Ho servito bene uscendo grazie alla battuta da qualche situazione complicata. Devo però rispondere meglio. Ci riproverò mercoledì, anche se lui è ulteriormente cresciuto. Però sono qui e me la gioco.”

Seppi poi ha anche confermato con una battuta che sarà presente al match di Davis contro l’Argentina: “A Buenos Aires non vengo, anzi vengo ma solo per mangiare l’asado… Quindi niente domande” – ha scherzato l’azzurro.

Il prossimo avversario di Seppi – Nick Kyrgios



Luca Vanni : “Sul 4-1 del primo set 40-40, ho fatto un passante di rovescio lungolinea in allungo, lui ha giocato la volée di diritto incrociata che pensavo sarebbe finita più lontana da me, invece me la sono trovata un po’ addosso. Ho tirato un diritto vincente, ma ho fatto un movimento strano che mi ha causato un dolore all’adduttore destro. Nel punto seguente, dalla parte del rovescio non sono riuscito proprio a partire. Ho provato a resistere, ho chiamato il fisioterapista, ma non è cambiato nulla.

Continuare la partita non avrebbe avuto senso, sentivo dolore, non potevo lottare, per cui tanto valeva ritirarsi. E la decisione è stata indipendente dal valore dell’avversario, mi sarei ritirato anche se dall’altra parte della rete ci fosse stato un giocatore più abbordabile

Non penso sia uno strappo, però sono sicuro che qualcosa c’è, perché mi fa male, quindi bisognerà prendere delle contromisure in relazione a quello che mi diranno i medici.

Per me giocare uno Slam non è una cosa da tutti i giorni, e sento di avere un amarezza dentro che devo sfogare in qualche modo, non so, magari una crisi di pianto, perché sento di non essermi potuto giocare le mie chances: lui è fortissimo, ma anch’io servo ai 200 all’ora, e lui su campi così veloci magari avrebbe anche potuto far fatica a rispondere alla mia battuta”.