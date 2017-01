Australian Open: Le dichiarazioni Day 1. La tendinite di Simona Halep (Con i video di giornata)

Queste le dichiarazioni del Day 1 all’Australian Open, prima prova stagionale del Grand Slam.

Andy Murray : Non credo abbiamo giocato una grande partita, ad essere onesti. La scorsa settimana è stato piuttosto fresco. Per molti giorni è stato coperto il cielo. La situazione di oggi era differente dato che faceva più caldo ed anche i rimbalzi erano diversi rispetto ai giorni scorsi”.

Kei Nishikori : Sì, ho commesso troppi errori nel quarto set e lui è ritornato in partita però devo dire che lui ha giocato un’ottima partita. Nel quinto set sono riuscito ad esprimere un ottimo tennis ed è andata bene. Sì, è stata davvero una partita dura, davvero una partita complicata che sono contento di aver chiuso.

Ho deciso di non giocare la Davis perchè dovrò giocare in diversi continenti nelle prossime settimane e per il mio corpo sarebbe stato davvero troppo.

Álex de Miñaur : “Ho combattuto fino alla fine, perché sapevo che avrei avuto delle occasioni. Ho cercato di dimenticare la pressione e concentrarmi soltanto sul mio servizio quando ho annullato il match point.

E’ bellissimo avere Hewitt al mio angolo e lui mi sta aiutando molto. Sono felice di giocare a tennis e vincere qui è stata un’esperienza spettacolare.”

Simona Halep : “Lei ha giocato in maniera straordinaria. Penso abbia giocato a dei livelli davvero alti, io ho avuto un dolore al ginocchio. Nel secondo set per me era difficile muovermi ma lei merita la vittoria. È stata aggressiva e colpiva la palla molto forte.

Ho la tendinite. Si tratta del tendine del ginocchio sinistro. Ancora non so cosa pianificheremo adesso, ma niente operazioni. Non è così grave; devo prima vedere un dottore e faremo una risonanza magnetica.