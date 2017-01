Andreas Seppi supera PH Mathieu in quattro set e vola al secondo turno degli Australian Opn

Vittoria in quattro set per Andreas Seppi al primo turno degli Australian Open 2017 (A$50.000.000, hard).

Il tennista azzurro ha superato il francese Paul-Henri Mathieu, 35 anni, Nr. 75 Atp, con il punteggio di 6-4 7-6(4) 6-7(3) 7-5 in tre ore e sette minuti di gioco.



Al prossimo turno trova il padrone di casa, Nick Kyrgios, nella rivincita dell’amara sfida di due anni fa.

Bene Seppi. Il sorteggio era stato benevolo nei suoi confronti ma l’azzurro ha dimostrato di essere volato in Australia armato delle migliori intenzioni. Ottima tenuta fisica, solito gioco pulito ed efficace e grande motivazione e concentrazione. Bene così.

Primo set: meglio l’azzurro in apertura di match, maggiormente insidioso sul turno di servizio avversario.

Il terzo gioco è infinito, con tre palle break azzurre non capitalizzate, e il transalpino che sembra essere già al gancio.

Seppi è bravo a cogliere questo particolare e a spingere da fondo campo con convinzione. La svolta del parziale avviene nel settimo game, con l’italiano che brekka a 15.

Il resto del parziale è in discesa per l’altoatesino, bravo a chiudere alla prima occasione utile.

E’ 6-4 in 33 minuti di gioco.

Secondo set: il transalpino sale di ritmo e la differenza si sente subito.

Andreas fatica e deve già ricorrere a tutta la sua abilità per non cedere il servizio al secondo gioco (quattro palle break annullate al francese).

Tra il quarto e il quinto game avviene tutto. Dapprima Mathieu finalmente brekka, poi subisce l’immediato controbreak azzurro il gioco successivo.

Con pazienza, il francese si rimette ad attaccare, spingendo forte. L’ottavo gioco è un altro gioco fiume, con altre due palle break non sfruttate dall’esperto avversario.

Il pericolo scampato, desta Seppi, che, a poco a poco, ricomincia a guadagnare campo.

Si giunge così al tiebreak dove la differenza finisce per farla un solo minibreak, conquistato da Andreas al quarto punto.

E’ 7-6(4) in 58 minuti di gioco.

Terzo set: altro parziale lottatissimo, con i due avversari che non si risparmiano cortesie.

I tentativi di allungo sono costanti da ambo le parti ma nessuno riesce a prevalere.

Mathieu si fa preferire, ha più occasioni di break (quattro contro due) e attacca con continuità, a differenza dell’altoatesino che sembra rifiatare.

L’esito naturale anche di questo parziale è il tiebreak, dove il trasalpino è perfetto al servizio e fa suo il set.

E’ 7-6(3) in 52 minuti di gioco.

Quarto set: Andreas parte meglio, avendo subito due grosse chance per indirizzare l’incontro dalla sua parte.

E’ però bravo Mathieu ad annullarle entrambe, tenendo il servizio nel primo gioco.

I giocatori al servizio sono concentrati e raramente concedono qualcosa; avviene solo nel quarto gioco, con Mathieu che non sfrutta una palla break ai vantaggi, poi il set si indirizza sui binari dell’equilibrio.

A spezzarlo è Seppi che, di prepotenza, strappa il servizio all’avversario nell’undicesimo gioco. Un diritto out del francese gli vale il break.

Al servizio per chiudere il match, l’altoatesino non sbaglia, tenendo a zero il suo turno di battuta e chiudendo grazie a un attacco lungolinea di diritto.

E’ 7-5 per Seppi in 44 minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Australian Open P. Mathieu P. Mathieu 4 6 7 5 A. Seppi A. Seppi 6 7 6 7 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 P. Mathieu 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 P. Mathieu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 P. Mathieu 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Seppi 0-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Mathieu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Mathieu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Mathieu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 P. Mathieu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 P. Mathieu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Mathieu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Mathieu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 P. Mathieu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Mathieu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 P. Mathieu 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 P. Mathieu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Mathieu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 P. Mathieu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 P. Mathieu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Mathieu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 P. Mathieu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Mathieu 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 P. Mathieu 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Mathieu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Mathieu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Davide Sala