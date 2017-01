Paolo Lorenzi supera James Duckworth in quattro set e accede al secondo turno degli Australian Open.

Bella vittoria per Paolo Lorenzi al primo turno degli Australian Open 2017 (A$50.000.000, hard).



Il tennista azzurro ha superato l’australiano James Duckworth, 25 anni, Nr. 107 del mondo, con il punteggio di 6-4 7-6(4) 6-7 (4) 6-4 in tre ore e 19 minuti di gioco.

Trova ora il serbo Troicki, affrontato, senza successo, la scorsa settimana. Paolo partirà sfavorito ma nulla è precluso. Forza!

Bene! Lorenzi rappresenta la nota italiana più lieta di oggi. Ha affrontato un giocatore ostico, bel servizio e grande potenza da fondo, venendone a capo con il suo tennis solido e regolare, con la solita forza mentale e una buona condizione fisica. Una certezza in poche parole!

Primo set: ottimo approccio dell’azzurro. Concentrato e aggressivo sin dal primo 15.

I frutti non tardano ad arrivare e si concretizzano nel break ai vantaggi conquistato nel terzo gioco.

Il break subito sembra scuotere il padrone di casa che, con il passare dei minuti, sale di ritmo e cerca di insidiare Paolino.

L’italiano è abile ad annullare una palla break nel quarto gioco e a risalire da 15-40 nell’ottavo gioco.

Superati questi ostacoli, Paolo riesce a indirizzare il parziale nei canali a lui più favorevoli e farlo suo.

E’ 6-4 in 47 minuti di gioco.

Secondo set: parziale dalle due facce.

Inizia bene Duckworth, spinto dal pubblico di casa e bravo a portarsi avanti di un break già nel secondo gioco.

Lorenzi non si scompone, continua imperterrito a giocare il suo tennis regolare e, a poco a poco, rientra anche in questo set.

L’aggancio avviene nel settimo game, dove l’italiano conquista tre punti consecutivi e controbrekka l’australiano. L’equilibrio di valori in campo è evidente, con nessuno dei due che riesce più ad allungare o a conquistare un vantaggio importante. Si giunge così al tiebreak, dove la qualità e l’esperienza di Paolo escono fuori.

Il successo nel tiebreak è meritato e importantissimo, gli permette di andare avanti per due set. Forza Paolino!

E’ 7-6(4) in 52 minuti di gioco.

Terzo set: set identico al precedente.

Duckworth brekka subito nel primo gioco ma è incapace di tenere il vantaggio conquistato.

L’abilità di Lorenzi sta nell’attendere gli errori avversari e nel saper sfruttare le occasioni che gli capitano.

Il controbreak è quasi immediato, avviene nel quarto game e permette all’italiano di impattare sul 2-2.

Ne scaturisce così una guerra di nervi, con l’australiano spalle al muro e consapevole di non poter sbagliare; ed è proprio in queste occasioni che oggi si è visto il tennis migliore di Duckworth.

L’aussie è bravo a risalire da 15-40 nel dodicesimo gioco, annullando quindi due match point consecutivi a Lorenzi, portandosi così nuovamente al tiebreak.

Qui serve bene e spinge molto da fondo, galvanizzato dal pericolo appena scampato. Duckworth lo vince per 7-4 e, tra gli applausi del suo pubblico, cambia campo determinato a ribaltare il match.

Quarto set: l’intenzione di ribaltare il match non è poi così remota per l’australiano. Nel primo turno di servizio azzurro tenta infatti il solito giochetto del break in apertura di set, questa volta fallendo.

Il pericolo scampato da Paolino lo obbliga a spingere con più costanza e a cercare un pertugio tra le prime australiane.

Avviene nel terzo gioco, grazie all’aiuto di un Duckworth più falloso rispetto ai giochi precedenti. E’ break, Lorenzi va avanti 3-2 e, dopo 19 minuti di tennis, vede in lontananza il traguardo.

I giochi successivi sono lottatissimi (che scambi da fondo!) ma l’esito non cambia.

Il decimo giorno è quello decisivo. Servizio esterno e diritto lungolinea fanno alzare a Lorenzi le braccia al cielo.

E’ un meritatissimo 6-4 in 36 minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Australian Open J. Duckworth J. Duckworth 4 6 7 4 P. Lorenzi P. Lorenzi 6 7 6 6 Vincitore: P. Lorenzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Davide Sala