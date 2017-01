Francesca Schiavone saluta gli AO al primo turno. Passa l’americana Boserup per 6-2 6-4.

Sconfitta all’esordio per Francesca Schiavone nella sua ultima apparizione agli Australian Open (A$50.000.000, cemento).

La tennista milanese è stata superata dall’americana Julia Boserup, 25 anni, Nr. 199 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 16 minuti di gioco.

Punteggio giusto, che rispecchia i valori attuali e ciò che si è visto in campo. Ci si aspettava forse qualcosina in più dall’italiana, ma la Leonessa quest’anno è un punto interrogativo, gioca per divertirsi e prende quel che viene. Resta il rammarico perchè il sorteggio era stato benevolo e il secondo turno non era proibitivo ma non sentiamo di rimproverare nulla alla nostra portacolori.

Sotto ora con la preparazione in vista dell’ultimo slam in terra parigina, forse il match che scaturirà più emozioni nel cuore della Schiavone.

Primo set: amaro inizio per Francesca, brekkata già nel primo gioco e sempre in difficoltà nei suoi turni di servizio.

Dal canto suo, l’americana serve bene e non trova alcun ostacolo nel tenere i turni di battuta; i tentativi di attacco italiani sono sterili e lo scambio da fondo viene comandato dell’avversaria.

La Schiavone riesce a rimanere attaccata al parziale con le unghie ma l’allungo decisivo avviene nel settimo game: ennesima lotta ai vantaggi e Boserup che brekka nuovamente.

Il set ormai non ha più niente da dire e viene concluso nel gioco successivo: e’ 6-2 per la statunitense in 34 minuti di gioco.

Secondo set: parziale più equilibrato.

La Boserup cerca subito di ripetere lo scherzetto del break al primo game ma la Leonessa fa buona guardia e lotta alla pari.

Proprio quando il set sembra si stia instradando sui giusti binari ecco uno sciagurato settimo gioco, gioco in cui l’americana opera il break decisivo.

Francesca lotta, non si vuole arrendere alla sconfitta e prova il colpo di coda nel deciso gioco; qui è abile la Boserup a disinnescare due pericolose palle break consecutive e a tenere il servizio.

È 6-4 per la statunitense in 42 minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Australian Open F. Schiavone F. Schiavone 2 4 J. Boserup J. Boserup 6 6 Vincitore: J. Boserup Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Boserup 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Boserup 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 J. Boserup 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Boserup 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Boserup 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Boserup 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 J. Boserup 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Boserup 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Boserup 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Davide Sala