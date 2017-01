Challenger Koblenz: Il Tabellone Principale. Giannessi e Gaio al via

Alessandro Giannessi e Federico Gaio saranno impegnati la prossima settimana nel torneo challenger di Koblenz.

Giannessi, n.4 del seeding, affronterà al primo turno il croato Franko Skugor, classe 1987 e n.221 ATP.

Federico Gaio se la vedrà con Gregoire Barrere entrato in tabellone come alternates.

Challenger Koblenz CH | Indoor | e43.000

(1) Rosol, Lukas vs Djere, Laslo

Krajinovic, Filip vs Qualifier

(WC) Broska, Florian vs Jahn, Jeremy

Qualifier vs (5) Copil, Marius

(3) Becker, Benjamin vs Marterer, Maximilian

Qualifier vs De Schepper, Kenny

(Alt) Barrere, Gregoire vs Gaio, Federico

Bemelmans, Ruben vs (7) Trungelliti, Marco

(6) Gabashvili, Teymuraz vs (WC) Hassan, Benjamin

(WC) Choinski, Jan vs Brands, Daniel

Reuter, Yannik vs Qualifier

Skugor, Franko vs (4) Giannessi, Alessandro

(8) Zemlja, Grega vs (PR) Stebe, Cedrik-Marcel

Golubev, Andrey vs Arevalo, Marcelo

(WC) Masur, Daniel vs (Alt) Mertens, Yannick

Lestienne, Constant vs (2/Alt) Andreozzi, Guido