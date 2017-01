Fed Cup: Angelique Kerber dà forfait per il match con gli Stati Uniti

Cattive notizie per la Germania in vista del prossimo turno di Fed Cup (11-12 febbraio) contro gli Stati Uniti.

Angelique Kerber ha comunicato alla capitana Barbara Rittner la sua rinuncia: “Ho avuto una lunga conversazione con Barbara Rittner e la decisione è stata molto difficile per me, ma non sarò in grado di giocare in Fed Cup alle Hawaii contro gli Stati Uniti.

Il calendario nelle prossime settimana sarà molto faticoso, perché ho intenzione di giocare a Doha e Dubai dopo Melbourne. Per questo ho deciso di rinunciare al match con gli Usa”.