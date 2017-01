Australian Open: Il Tabellone del doppio femminile. Errani e Knapp presenti

Questo il tabellone principale del torneo di doppio femminile dell’Australian Open.

Al via Sara Errani e Karin Knapp.

Main Draw – Parte Alta

[1] Caroline Garcia / Kristina Mladenovic vs Belinda Bencic / Ana Konjuh

Alison Bai / Lizette Cabrera vs Annika Beck / Anastasija Sevastova

Lauren Davis / Megan Moulton-Levy vs Destanee Aiava / Alicia Smith

Christina McHale / Asia Muhammad vs [13] Katarina Srebotnik / Saisai Zheng

[10] Lucie Hradecka / Katerina Siniakova vs Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke

María Irigoyen / Ipek Soylu vs Barbora Krejcikova / Galina Voskoboeva

Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok vs Ashleigh Barty / Casey Dellacqua

Jelena Jankovic / Yanina Wickmayer vs [5] Martina Hingis / Coco Vandeweghe

[3] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina vs Shuko Aoyama / Makoto Ninomiya

Liezel Huber / Maria Sanchez vs Madison Brengle / Arina Rodionova

Viktorija Golubic / Kristyna Pliskova vs Kateryna Bondarenko / Jelena Ostapenko

Shelby Rogers / Taylor Townsend vs [14] Kiki Bertens / Johanna Larsson

[12] Andrea Hlavackova / Shuai Peng vs Misaki Doi / Kurumi Nara

Karin Knapp / Mandy Minella vs Naomi Broady / Heather Watson

Gabriela Dabrowski / Michaella Krajicek vs Oksana Kalashnikova / Aleksandra Krunic

Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez vs [7] Julia Goerges / Karolina Pliskova

Main Draw – Parte Bassa

[8] Vania King / Yaroslava Shvedova vs Qiang Wang / Varatchaya Wongteanchai

Danka Kovinic / Laura Siegemund vs Demi Schuurs / Renata Voracova

Lara Arruabarrena / Irina-Camelia Begu vs Louisa Chirico / Elise Mertens

Mirjana Lucic-Baroni / Andrea Petkovic vs [9] Monica Niculescu / Abigail Spears

[16] Darija Jurak / Anastasia Rodionova vs Alizé Cornet / Magda Linette

Eri Hozumi / Miyu Kato vs Ellen Perez / Olivia Tjandramulia

Kimberly Birrell / Priscilla Hon vs Samantha Stosur / Shuai Zhang

Jocelyn Rae / Anna Smith vs [4] Sania Mirza / Barbora Strycova

[6] Hao-Ching Chan / Yung-Jan Chan vs Chen Liang / Zhaoxuan Yang

Nao Hibino / Alicja Rosolska vs Yulia Putintseva / Alison Riske

Naomi Osaka / Monica Puig vs Raluca Olaru / Olga Savchuk

Jessica Moore / Storm Sanders vs [11] Raquel Atawo / Yifan Xu

[15] Serena Williams / Venus Williams vs Timea Babos / Anastasia Pavlyuchenkova

Tatjana Maria / Pauline Parmentier vs Chin-Wei Chan / Junri Namigata

Sara Errani / Kirsten Flipkens vs Daria Gavrilova / Daria Kasatkina

Chia-Jung Chuang / Nicole Gibbs vs [2] Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova