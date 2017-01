Australian Open: Il Tabellone del doppio maschile. Al via due azzurri

Questo il tabellone principale del torneo di doppio maschile dell’Australian Open.

Al via Paolo Lorenzi e Fabio Fognini.

Main Draw – Parte Alta

[1] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs Adrian Mannarino / Adil Shamasdin

Jerzy Janowicz / Marcin Matkowski vs Fabio Fognini / Fernando Verdasco

Julien Benneteau / Jeremy Chardy vs Mariusz Fyrstenberg / Martin Klizan

Luke Saville / Jordan Thompson vs [16] Dominic Inglot / Florin Mergea

[11] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs Philipp Petzschner / Mikhail Youzhny

Wesley Koolhof / Matwe Middelkoop vs Julio Peralta / Horacio Zeballos

Yen-Hsun Lu / Jiri Vesely vs Marc Polmans / Andrew Whittington

Andres Molteni / Diego Schwartzman vs [8] Daniel Nestor / Edouard Roger-Vasselin

[4] Henri Kontinen / John Peers vs Santiago Gonzalez / David Marrero

Marcos Baghdatis / Gilles Muller vs Cheng-Peng Hsieh / Tsung-Hua Yang

Daniel Evans / Nick Kyrgios vs Dusan Lajovic / Viktor Troicki

Nicolas Almagro / Carlos Berlocq vs [14] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

[10] Treat Huey / Max Mirnyi vs Leander Paes / Andre Sa

Matt Reid / John-Patrick Smith vs Sam Groth / Chris Guccione

Guillermo Duran / Joao Sousa vs Marcus Daniell / Marcelo Demoliner

Aliaksandr Bury / Paolo Lorenzi vs [6] Raven Klaasen / Rajeev Ram

Main Draw – Parte Bassa

[7] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Johan Brunstrom / Andreas Siljestrom

Nicholas Monroe / Artem Sitak vs James Cerretani / Philipp Oswald

Robert Lindstedt / Michael Venus vs Andre Begemann / Jan-Lennard Struff

Malek Jaziri / Stephane Robert vs [9] Ivan Dodig / Marcel Granollers

[13] Mate Pavic / Alexander Peya vs Jurgen Melzer / Aisam-Ul-Haq Qureshi

Facundo Bagnis / Federico Delbonis vs Brian Baker / Nikola Mektic

Dustin Brown / Albert Ramos-Vinolas vs Nenad Zimonjic / Mischa Zverev

Paul-Henri Mathieu / Benoit Paire vs [3] Bob Bryan / Mike Bryan

[5] Feliciano Lopez / Marc Lopez vs Alexandr Dolgopolov / Gerald Melzer

Jonathan Eysseric / Fabrice Martin vs Purav Raja / Divij Sharan

Pablo Carreno Busta / Guillermo Garcia-Lopez vs Alex De Minaur / Max Purcell

Matthew Barton / Matthew Ebden vs [12] Vasek Pospisil / Radek Stepanek

[15] Rohan Bopanna / Pablo Cuevas vs Thomaz Bellucci / Maximo Gonzalez

Robin Haase / Florian Mayer vs Alex Bolt / Bradley Mousley

Jonathan Erlich / Scott Lipsky vs Karen Khachanov / Andrey Kuznetsov

Sam Querrey / Donald Young vs [2] Jamie Murray / Bruno Soares