Da Melbourne: Disparità di trattamento per i giocatori. Illya Marchenko polemico verso gli organizzatori

Illya Marchenko che sarà l’avversario Andy Murray nel primo turno dell’Australian Open, ha scritto ieri su Twitter la disparità di trattamento che subiscono alcuni giocatori dagli organizzatori.

Murray e Marchenko giocheranno Lunedi nella Rod Laver Arena, ma a Illya non è stata data l’opportunità di allenarsi nel campo principale che è riservato agli allenamenti dei big: “Anche se si gioca sulla RodLaver il Lunedi, non hai nessuna possibilità di allenarti lì la Domenica”, ha dichiarato il numero 95 del mondo.

Even if you play on #RodLaver on Monday, you have no chance to practice there on Sunday. #fairplay #australianopen #ATPWorldTour

— Illya Marchenko (@imarchello) 14 gennaio 2017