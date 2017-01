Kei Nishikori rinuncia alla convocazione in Davis: “Ho un programma molto duro e la Coppa Davis avrebbe complicato ancora di più le cose”

Sicuramente non una buona notizia per i tifosi del Sol Levante.

Kei Nishikori ha annunciato che non sarà presente nella sfida che vedrà impegnato il Giappone contro la Francia nel primo turno di Davis Cup in programma dal 3 al 5 febbraio a Tokyo.

“Ho un programma molto duro e la Coppa Davis avrebbe complicato ancora di più le cose. Devo considerare la mia condizione fisica, quindi per questo motivo non potrò partecipare alla manifestazione”.