Da Melbourne: Pat Cash “Giocare un torneo ATP prima di affrontare uno Slam è sbagliato, è come una condanna a morte”

Pat Cash, già presente a Melbourne Park a pochi giorni dall’inizio del primo Slam stagionale, ha criticato coloro che giocano un torneo nella settimana prima dei Major: “Giocare un torneo ATP prima di affrontare uno Slam è sbagliato, è come una condanna a morte”, ha dichiarato il vincitore di Wimbledon nel 1987.

“Tutti quelli che giocano nella settimana che precede gli Slam perdono rapidamente, soprattutto coloro che vanno ad Auckland. Chi gioca in Nuova Zelanda, in genere non va mai oltre il secondo turno. Le condizioni sono molto diverse rispetto a quelle di Melbourne; non capisco il motivo per cui i giocatori vanno a giocare lì”, ha concluso il 51enne australiano.

Lorenzo Carini