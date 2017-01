Destanee Aiava conosce Serena Williams: “Ero nervosissima, alcune ore prima di incontrarla”

Destanee Aiava ha iniziato il 2017 in maniera strabiliante, inanellando in poche settimane successi ed ottimi risultati. A soli sedici anni, la giovanissima giocatrice ha già attirato grande attenzione mediatica in Australia e, in occasione di un evento organizzato da Wilson, ha avuto anche l’opportunità di conoscere Serena Williams. “Ero nervosissima, alcune ore prima di incontrarla”, ha dicharato la Aiava, raggiante e pronta a dare tutta se stessa nel primo Slam della stagione -che potrà disputare grazie ad una wildcard.

“E’ uno dei giorni più belli della mia vita. L’ho passato in maniera fantastica, palleggiando con Serena; spero che potrò condividere più momenti con lei”, ha poi aggiunto la tennista australiana, la quale è senza dubbio destinata a far parlare di sé negli anni a venire.

