Da Melbourne: Thomas Fabbiano “Sono contento di aver vinto 3 partite consecutive in un torneo cosi importante e non vedo l’ora di scendere in campo martedi per il primo turno”

Queste le dichiarazioni di Thomas Fabbiano sulla sua pagina facebook dopo la bella qualificazione nel tabellone principale degli Australian Open 2017.

“Ciao ragazzi, Qualificarsi negli Slam non è mai stato un compito facile e sono riuscito a farlo per la seconda volta consecutiva dopo gli Us Open 2016. Sono contento di aver vinto 3 partite consecutive in un torneo cosi importante e non vedo l’ora di scendere in campo martedi per il primo turno. Donald Young è il mio prossimo avversario. Americano, mancino, molto talentuoso. Siamo coetanei e ci conosciamo da quando avevamo 14 anni. Lui è sempre stato tra i primi del mondo da giovane e ha vinto diversi slams juniores ma non abbiamo mai giocato contro. Martedi farà molto caldo qui a Melbourne e chi metterà più cuore in campo vincerà questa sfida. Fabs”