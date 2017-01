Rod Laver su Roger Federer: “io ho giocato fino a trentotto anni. Il suo stile di gioco potrebbe permettergli di rimanere nel circuito per un periodo di tempo più lungo e tutto il mondo vuole che ciò avvenga”

Rod Laver è tornato a parlare di Roger Federer e, nel farlo, si è soffermato particolarmente sulla questione che riguarda il numero di anni che lo svizzero ha tuttora davanti a sè prima del ritiro.

“Giocherà ancora per un paio d’anni, ne sono sicuro. Non ha avuto infortuni gravi e, se dovesse mantenere una buona forma fisica, potrebbe persino andare avanti per altri tre anni ai massimi livelli”, ha osservato l’australiano, il quale ha poi proposto se stesso come esempio potenzialmente affine a quello del campione di Basilea -ben consapevole, tuttavia, delle evidenti differenze nelle due rispettive epoche di riferimento.

“Tutto era diverso, ovviamente, però io ho giocato fino a trentotto anni. Il suo stile di gioco potrebbe permettergli di rimanere nel circuito per un periodo di tempo più lungo e tutto il mondo vuole che ciò avvenga”, ha proseguito l’ex-tennista, prima di aggiungere che a sua detta Federer rappresenti “uno degli sportivi più amati dal pubblico, nella storia”.

Edoardo Gamacchio