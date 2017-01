Da Melbourne: Novak Djokovic e il sorteggio duro contro Verdasco “Non è influenzato dal fatto di dover giocare su un campo centrale perché lo ha fatto molte volte. Mi aspetto senza dubbio un match difficile”

Novak Djokovic ha parlato dopo il sorteggio dei tabelloni principale dell’Australian Open.

Dichiara il n.2 del mondo: “Spero che non sarò costretto a salvare palle match come capitato a Doha la scorsa settimana. Fernando Verdasco è un giocatore completo su qualunque superficie. Nella giornata buona può battere chiunque. L’anno scorso ha vinto contro Nadal in cinque set e in generale con la maggior parte dei top players. Non è influenzato dal fatto di dover giocare su un campo centrale perché lo ha fatto molte volte. Mi aspetto senza dubbio un match difficile. In Australia gioca sempre bene ed uno dei motivi è probabilmente il fatto che siamo ad inizio anno. Personalmente vedo molti giocatori motivati ed ispirati a giocare il loro miglior tennis. Per quattro cinque settimane non hanno giocato partite ufficiali, hanno ricaricato le batterie e non vedono l’ora di tornare in campo. Avere un Grand Slam ad inizio a stagione è il massimo per la motivazione. E poi ci sono le condizioni, amo giocare sul cemento. Soprattutto di sera quando il campo è più lento.”

“Io e Boris abbiamo avuto tre anni incredibili. Non potrei essergli più riconoscente di quello che sono. Non voglio tornare indietro e commentare le cose che lui ha detto sulla mia diminuzione degli allenamenti negli ultimi mesi. Abbiamo un rapporto molto stretto con Boris, semplicemente le strade si sono divise.”

“Saranno i risultati a decidere la prima posizione mondiale, se dovessi diventare nuovamente n1 sarebbe fantastico. Lo voglio, ma non è la mia priorità. Penso un torneo per volta cercando di vincere quanti più match possibili.”