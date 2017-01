Dopo l’aggressione a Petra Kvitova la canadese Eugenie Bouchard è preoccupata: “Ho un agente di sicurezza privato che viaggia con me. Ultimamente, stiamo ricevendo numerose minacce”

Dopo l’aggressione subita in casa propria circa un mese fa, i messaggi di vicinanza e le testimonianze di supporto nei confronti di Petra Kvitova non si sono certo fatti attendere. Allo stesso tempo, però, conseguenza altrettanto palpabile dell’accaduto è stata la diffusione di un sentimento di preoccupazione piuttosto marcato tra le giocatrici del circuito WTA -sempre più in pensiero per la loro incolumità. “Questo ci dà un’idea di quanto noi dobbiamo proteggere noi stesse. Io ed il mio team stiamo prendendo molte precauzioni. Ho un agente di sicurezza privato che viaggia con me”, ha affermato Eugenie Bouchard.

“Nel tennis, i fans sono molto più vicini ai giocatori rispetto a quanto non accada in altri sport e, ultimamente, stiamo ricevendo numerose minacce”, ha poi fatto presente la canadese.

Edoardo Gamacchio