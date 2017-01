Janko Tipsarevic ed una scelta che ha pagato (Video)

Ha pagato in positivo la scelta di Janko Tipsarevic di non disputare le qualificazioni agli Australian Open per giocare due tornei challenger consecutivi a Bangkok.

Il serbo era al n.144 del mondo nella classifica mondiale ed ha preferito “scommettere” sul circuito Challenger invece di giocare le quali a Melbourne.

I risultati sono stati davvero ottimi dato che Janko ha vinto due titoli in due settimane.

Vincendo quest’oggi il secondo torneo in Thailandia dopo aver battuto in finale il cinese Li sarà dalla prossima settimana al n.104 ATP ad un passo dalla top 100.