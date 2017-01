Caos Scommesse: Sospeso per 6 mesi il tennista Calum Puttergill. 12 mesi al rumeno Mihaita Damian

Nel tennis le scommesse ormai sono una vera piaga.

E’ notizia di oggi che l’australiano Calum Puttergill, 1207 del mondo in singolare è stato sospeso per 6 mesi e multato di 10 mila dollari per aver giocato con due account dal sito Sportsbet su delle scommesse sul tennis nel periodo che va dal 2012 al 2014.

Sono state esattamente 291 le scommesse effettuate in tale periodo. Il giocatore però non ha mai giocato su delle sue partite.

Un’altra notizia riguarda il rumeno Mihaita Damian, classe 1993. Damian è stato sospeso per 12 mesi e multato di €5000 mila dollari perchè anche lui coinvolto in un affare scommesse.