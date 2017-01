Australian Open 2017: quali favoriti e outsiders?

Andiamo a dare un’occhiata ai tabelloni del singolare maschile e femminile dell’Australian Open appena sorteggiati, con la buona sorte che ha baciato alcuni e ha decisamente voltato le spalle ad altri.

Nel tabellone femminile le due prime favorite del seeding hanno beccato accoppiamenti complicati: è risaputo che Serena inizi sempre come un diesel nelle prove del Grande Slam faticando a carburare e un primo turno contro la seppur acciaccata Belinda Bencic rappresenta un bel banco di prova in tal senso. Leggermente meglio è andata alla numero 1 del mondo, la tedesca Angelique Kerber, che ha pescato l’ucraina Tsurenko, con la mina vagante Ksatkina pronta a sbarrarle la strada a livello di ottavi, sempre che Roberta Vinci non si metta a sparigliare le carte in tavola. Le prime due teste di serie non possono non essere considerate le favorite per la vittoria finale ma mai come in questo primo Major dell’anno sono molte le pretendenti al titolo e l’equilibrio sembra regnare sovrano.

Karolina Pliskova e Johanna Konta sono un grandino piccolo piccolo sotto le prime due del seeding ma la loro voglia di Slam è fortissima: già a segno nel circuito in queste prime settimane del 2017, le due puntano dritte al loro primo Major. Sono forti, giovani, esplosive e le preferisco alla polacca Aga Radwanska e alla slovacca Dominika Cibulkova, tenniste in alto in classifica ma che metto leggermente sotto alla ceca e all’inglese: Aga la Maga pagherebbe oro e baratterebbe i suoi 20 successi nel circuito maggiore per una singola gioia Slam mentre la “piccola” picchiatrice Cibulkova, dopo una fine 2016 scoppiettante sembra leggermente appannata in queste prime uscite del nuovo anno. Se esistesse una giustizia sportiva il talento della Radwanska sarebbe ripagato con una vittoria Slam ma il suo tennis perfetto quando arriva sul più bello diventa leggerino e la solidità mentale traballa inesorabilmente. Gruppo di grandi giocatrici, difficile che la vittoria a Melbourne scappi da queste 6 giocatrici.

Equilibrio anche fra i maschietti: il britannico Murray neo numero 1 del ranking reggerà la pressione e porterà a casa anche il trofeo degli Australian Open finora tabù? Il serbo Djokovic riuscirà a ritrovare il feeling con la vittoria che conta scacciando i fantasmi della crisi e degli abbracci che tutto possono e tutto fanno? Oltre loro due chi può puntare al bottino pieno?

Difficile l’esordio per il serbo contro Fernando Verdasco, recentemente quasi vittorioso contro Nole, ma anche Edmund e uno fra Gasquet e Dimitrov sulla strada degli ottavi: meglio è andata a Murray che probabilmente al 4T troverà uno fra Pouille e Isner. Djokovic dal suo lato di tabellone ha Raonic, Monfils e Nadal mentre Murray pesca Wawrinka, Nishikori e Federer: incertezza, tanti principi per una sola corona e alcuni re decaduti che sono delle vere e proprie incognite.

Murray e Djokovic una spanna sopra gli altri, appena sopra Wawrinka, Raonic e Nishikori: le incognite maggiori saranno rappresentate da Federer e Nadal, per una situazione paradossale che dopo tanti anni non li vede fra i principali favoriti. Molto dipenderà dall’integrità del loro fisico e dalla capacità di tornare ad altissimi livelli (il 3 su 5 li richiede) dopo i vari e prolungati stop. Sfortunato Wawrinka a beccare teoricamente agli ottavi il beniamino locale Nick Kyrgios: se il giovane canguro farà pace con la sua rabbia potrà dire la sua anche in ottica vittoria? Probabilmente il tennis ci sarebbe anche ma i tempi non sembrano ancora maturi.

Alessandro Orecchio