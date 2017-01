Incomincia la stagione azzurra juniores. Ecco gli azzurri impegnati all’Australian Open

La stagione dei migliori Under 18 azzurri parte dall’Australia, precisamente dal torneo di Traralgon, G1.

Sono già iniziate le qualificazioni, con Francesco Forti al via tra i ragazzi. Il 17enne ha ricevuto un bye al primo turno e, al secondo, stava affrontando il giocatore malese Christian Didier Chin quando un nubifragio ha sospeso il match, con il tennista asiatico in vantaggio di un set (6-4) ma sotto nel secondo parziale (2-3).

Francesco è l’unico italiano nelle qualificazioni: nei tabelloni principali troviamo invece Mattia Frinzi e Federico Iannacone tra i ragazzi, Lisa Piccinetti, Federica Bilardo, Maria Vittoria Viviani e Tatiana Pieri tra le ragazze.

Tutti e sette si sposteranno poi a Melbourne, dove disputeranno gli Australian Open Juniores a partire dal 21 gennaio.

Il primo Slam stagionale sarà sicuramente un test importante per i nostri portacolori che, comunque vada questa esperienza, torneranno a casa sicuramente convinti delle loro potenzialità e felici di aver potuto vivere diversi giorni al fianco dei “big”, con i quali a Melbourne Park condividono players lounge, spogliatoi, mensa e campi d’allenamento.

Analizzando l’Entry List del torneo femminile, possiamo sicuramente affermare che quella di quest’anno non sarà una delle edizioni più irresistibili della storia, visto il Cut-Off del main draw al n.110 e quello delle qualificazioni al n.351.

Proprio alle qualificazioni prenderà parte Lisa Piccinetti, numero uno del seeding.

Tatiana Pieri è la n.16 del tabellone principale; prima favorita per la vittoria finale è la svizzera Rebeka Masarova, seguita a ruota da Taylor Johnson e Xiyu Wang.

Attenzione anche alla gigante serba Olga Danilovic, n.4, e alla russa Elena Rybakina, una delle principali candidate ad assumere il ruolo di ‘outsider’.

Presenti anche Bilardo e Viviani; le azzurre sono seguite in questa trasferta australiana da Maria Elena Camerin.

Per quanto riguarda il torneo maschile, il numero uno del torneo sarà Yibing Wu, n.6 della classifica mondiale ITF.

Per l’Italia, al via, come detto in precedenza, Mattia Frinzi e Federico Iannacone (main draw) e Francesco Forti (qualificazioni).

Il Cut-Off del main draw è al n.162, posizione occupata attualmente da Iannacone, mentre quello del tabellone di quali è al n.376 (Kazuki Shimizu).

AUSTRALIAN OPEN – TORNEO MASCHILE

MD: Mattia Frinzi, Federico Iannacone

Q: Francesco Forti

PRIME 4 TDS: Wu (CHN), Sigouin (CAN), Moeller (GER), Hsu (TPE)

POSSIBILI OUTSIDER: Moutet (FRA), Walton (AUS)

AUSTRALIAN OPEN – TORNEO FEMMINILE

MD: Tatiana Pieri, Federica Bilardo, Maria Vittoria Viviani

Q: Lisa Piccinetti

PRIME 4 TDS; Masarova (SUI), Johnson (USA), Wang (CHN), Danilovic (SRB)

POSSIBILI OUTSIDER: Rybakina (RUS), Fourlis (AUS, qualificazioni), Andreescu (CAN)

Lorenzo Carini