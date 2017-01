ATP Sydney: Gilles Muller vince il primo titolo ATP in carriera (e si commuove) festeggia anche il best ranking e la top 30 (Video)

Gilles Muller ha vinto questa mattina il torneo ATP 250 di Sydney.

Il tennista lussemburghese ha sconfitto in finale Daniel Evans, alla prima finale ATP in carriera, con il risultato di 76 (5) 62.

Per Muller è il primo successo in carriera nel circuito ATP, alla sesta finale conquistata.

Da lunedì sarà best ranking al n.28 del mondo e prima volta in carriera nei top 30.

Las lágrimas de Gilles Muller durante la entrega de trofeos. El día más feliz de su carrera (vía @Eurosport_ES) pic.twitter.com/JiKdogRH7a — Fernando Murciego (@fermurciego) 14 gennaio 2017

ATP Sydney 250 | Cemento | $437.380 – Finali

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [1] Jamie Murray / Bruno Soares vs Wesley Koolhof / Matwe Middelkoop



2. Daniel Evans vs [6] Gilles Muller (non prima ore: 09:30)