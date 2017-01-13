Australian Open: Il programma dell’ultima giornata di qualificazioni
Australian Open: Il programma dell’ultima giornata di qualificazioni.
Show Court 3 – 02:30
1. (4) Jennifer Brady – (14) Taylor Townsend
2. Reilly Opelka – Casper Ruud
3. Duckhee Lee – Alexander Bublik
Court 5 – 02:30
1. (10) Lukas Lacko – (18) Denis Kudla
2. (12) Lin Zhu – Ons Jabeur
Court 7 – 02:30
1. (6) Julia Boserup – Olivia Rogowska
2. Blake Mott – James McGee
Non prima delle ore: 04:30
3. (7) Rebecca Sramkova – Virginie Razzano
Court 8 – 02:30
1. (1) Radek Stepanek – John-Patrick Smith
2. (11) Ana Bogdan – (19) Kai-Lin Zhang
3. Alex Bolt – (26) Julien Benneteau
Court 10 – 02:30
1. (5) Aliaksandra Sasnovich – (22) Fangzhou Liu
Non prima delle ore: 04:30
2. Sabina Sharipova – (13) Natalia Vikhlyantseva
Court 12 – 02:30
1. Andre Ghem – (31) Thomas Fabbiano
2. Jan Satral – Luca Vanni
Court 13 – 02:30
1. (6) Bjorn Fratangelo – Hiroki Moriya
2. Jurgen Melzer – (20) Rajeev Ram
Non prima delle ore: 04:30
3. (8) Maryna Zanevska – Mona Barthel
Court 14 – 02:30
1. (2) Frances Tiafoe – (25) Tim Smyczek
2. Yuki Bhambri – (21) Ernesto Escobedo
Court 15 – 02:30
1. (11) Evgeny Donskoy – Noah Rubin
2. Bethanie Mattek-Sands – (24) Elizaveta Kulichkova
Court 19 – 02:30
1. Andrey Rublev – (22) Peter Polansky
2. Anastasiya Komardina – Anna Blinkova
Court 20 – 02:30
1. Marco Trungelliti – (29) Go Soeda
Non prima delle ore: 04:30
2. (1) Stefanie Voegele – Lina Gjorcheska
Court 22 – 02:30
1. Di Wu – Ivan Dodig
Non prima delle ore: 04:00
2. Eri Hozumi – Viktoriya Tomova
TAG: Australian Open, Australian Open 2017
3 commenti
Con una serie di risultati particolari, in caso di sconfitta Fabbiano avrebbe anche chances di LL, vista la morìa di TDS
Secondo me passano nel maschile:
Opelka
Lee
Lacko
Mott
Stepanek
Benneteau
Fabbiano in 2
Vanni in 3
Fratengelo
Melzer
Tiafoe
Bhambri
Donskoy
Rublev
Soeda
Dodig
Se giocano bene, colonizzeremo il campo 12 con 2 qualificati.