Australian Open 2017 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: Il programma dell’ultima giornata di qualificazioni

13/01/2017 14:29 3 commenti
Thomas Fabbiano classe 1989, n.143 ATP
Thomas Fabbiano classe 1989, n.143 ATP

Australian Open: Il programma dell’ultima giornata di qualificazioni.

Show Court 3 – 02:30
1. (4) Jennifer Brady USA – (14) Taylor Townsend USA
2. Reilly Opelka USA – Casper Ruud NOR
3. Duckhee Lee KOR – Alexander Bublik KAZ

Court 5 – 02:30
1. (10) Lukas Lacko SVK – (18) Denis Kudla USA
2. (12) Lin Zhu CHN – Ons Jabeur TUN

Court 7 – 02:30
1. (6) Julia Boserup USA – Olivia Rogowska AUS
2. Blake Mott AUS – James McGee IRL
Non prima delle ore: 04:30
3. (7) Rebecca Sramkova SVK – Virginie Razzano FRA

Court 8 – 02:30
1. (1) Radek Stepanek CZE – John-Patrick Smith AUS
2. (11) Ana Bogdan ROU – (19) Kai-Lin Zhang CHN
3. Alex Bolt AUS – (26) Julien Benneteau FRA

Court 10 – 02:30
1. (5) Aliaksandra Sasnovich BLR – (22) Fangzhou Liu CHN
Non prima delle ore: 04:30
2. Sabina Sharipova UZB – (13) Natalia Vikhlyantseva RUS

Court 12 – 02:30
1. Andre Ghem BRA(31) Thomas Fabbiano ITA
2. Jan Satral CZELuca Vanni ITA

Court 13 – 02:30
1. (6) Bjorn Fratangelo USA – Hiroki Moriya JPN
2. Jurgen Melzer AUT – (20) Rajeev Ram USA
Non prima delle ore: 04:30
3. (8) Maryna Zanevska BEL – Mona Barthel GER

Court 14 – 02:30
1. (2) Frances Tiafoe USA – (25) Tim Smyczek USA
2. Yuki Bhambri IND – (21) Ernesto Escobedo USA

Court 15 – 02:30
1. (11) Evgeny Donskoy RUS – Noah Rubin USA
2. Bethanie Mattek-Sands USA – (24) Elizaveta Kulichkova RUS

Court 19 – 02:30
1. Andrey Rublev RUS – (22) Peter Polansky CAN
2. Anastasiya Komardina RUS – Anna Blinkova RUS

Court 20 – 02:30
1. Marco Trungelliti ARG – (29) Go Soeda JPN
Non prima delle ore: 04:30
2. (1) Stefanie Voegele SUI – Lina Gjorcheska MKD

Court 22 – 02:30
1. Di Wu CHN – Ivan Dodig CRO
Non prima delle ore: 04:00
2. Eri Hozumi JPN – Viktoriya Tomova BUL

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3 commenti

sbt (Guest) 13-01-2017 15:32

Con una serie di risultati particolari, in caso di sconfitta Fabbiano avrebbe anche chances di LL, vista la morìa di TDS

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Piero (Guest) 13-01-2017 15:25

Secondo me passano nel maschile:
Opelka
Lee
Lacko
Mott
Stepanek
Benneteau
Fabbiano in 2
Vanni in 3
Fratengelo
Melzer
Tiafoe
Bhambri
Donskoy
Rublev
Soeda
Dodig

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Mario (Guest) 13-01-2017 15:07

Se giocano bene, colonizzeremo il campo 12 con 2 qualificati.

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