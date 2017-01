A Kooyong successi di Goffin e Wickmayer. La pioggia fa giocare le finali al meglio di un solo set

David Goffin e Yanina Wickmayer hanno avuto una settimana piacevole e produttiva in Australia.

Godendo le strutture del leggendario club di Kooyong, hanno aumentato il ritmo partita ma senza giocare sotto pressione, e arrivano a Melbourne con un titolo sotto il braccio anche se di esibizione coquistando il torneo di Kooyong.

Infatti David ha sconfitto in finale Ivo Karlovic per 6 a 4. Nel femminile successo di Yanina Wickmayer che ha superato Sorana Cirstea per 6 a 4.

Le finali sono state ridotte ad un solo set per colpa della pioggia che è caduta copiosa.