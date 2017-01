WTA Sydney: A sorpresa successo di Johanna Konta (Video)

Johanna Konta ha vinto a sorpresa questa mattina il torneo WTA Premier di Sydney ($776.000, hard).

La tennista britannica ha sconfitto in finale Agnieszka Radwanska con il risultato di 64 62 in 1 ora e 22 minuti di partita.

Per la britannica si tratta del secondo successo in carriera dopo la vittoria dello scorso anno a Stanford.

Dalla prossima settimana la n.1 del tennis britannico sarà al n.9 del mondo, eguagliando il best ranking

Da segnalare che nel primo parziale la Konta piazzava il break decisivo sull’1 pari e poi dopo aver annullato una pericolosa palla break nel game successivo, teneva con autorità i restanti tre turni di battuta, conquistando la frazione per 6 a 4, con la Radwanska che sulla palla set mandava fuori una risposta di rovescio.

Nel secondo set la britannica prendeva il sopravvento brekkando la polacca nel primo ed al terzo gioco e portando in un attimo sul 4 a 0.

Sul 5 a 2 Johanna teneva ai vantaggi il turno di battuta, ma senza annullare palle break, e alla seconda palla match a disposizione chiudeva la contesa per 6 a 2, piazzando un ace sul match point.

La partita punto per punto



J. Konta - A. Radwanska

01:21:59

7 Aces 4

0 Double Faults 1

70% 1st Serve % 73%

31/40 (78%) 1st Serve Points Won 28/43 (65%)

9/17 (53%) 2nd Serve Points Won 6/16 (38%)

1/1 (100%) Break Points Saved 6/9 (67%)

9 Service Games Played 9

15/43 (35%) 1st Return Points Won 9/40 (23%)

10/16 (63%) 2nd Return Points Won 8/17 (47%)

3/9 (33%) Break Points Won 0/1 (0%)

9 Return Games Played 9

40/57 (70%) Total Service Points Won 34/59 (58%)

25/59 (42%) Total Return Points Won 17/57 (30%)

65/116 (56%) Total Points Won 51/116 (44%)

10 Ranking 3

25 Age 27

Sydney, Australia Birthplace Krakow, Poland

Eastbourne, England Residence Krakow, Poland

5′ 11″ (1.80 m) Height 5′ 8″ (1.73 m)

154 lbs. (70 kg) Weight 123 lbs. (56 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro (April 23, 2005)

3/1 Year to Date Win/Loss 2/1

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 20

$3,250,508 Career Prize Money $25,953,027

La premiazione

"I was born here so this is a very special moment for me. A big thank you to everyone, I'm really happy!" -Champion @JoKonta91 #SydneyTennis pic.twitter.com/E2oeECGQbN

— WTA (@WTA) 13 gennaio 2017