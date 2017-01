Sorteggio Tabellone Maschile degli Australian Open 2017. Il punto sugli italiani.

Bene per Lorenzi e Seppi, male per Fognini: questo il riassunto del sorteggio del Main Draw degli Australian Open 2017.

Paolino trova sulla sua strada uno dei padroni di casa, l’australiano Duckworh, giocatore con il quale partirà con i favori del pronostico ma da prendere con le pinze. L’Aussie, infatti, è qualche anno che cerca di fare il definitivo salto verso i tornei maggiori ma, solo alla fine dello scorso anno è riuscito a mettere in fila ottimi risultati e continuità di rendimento (vedi due tornei challenger vinti e una finale raggiunta negli ultimi tre tornei disputati). È un giocatore potente, spinto e motivato dal pubblico di casa, con il quale Paolino dovrà giocare pazientemente e in modo regolare.

Se l’azzurro dovesse avere la meglio, lo attende un secondo turno di rivincite; troverebbe quasi sicuramente il serbo Troicki, affrontato senza successo due giorni or sono. Il sogno di un terzo turno è proibitivo ma non impossibile. Ale’ Paolo.

Andreas Seppi trova un amico di mille battaglie, il francese Mathieu. PH sembra in condizioni fisiche precarie e si e’ infilato in una serie di sconfitte abbastanza preoccupante; i mezzi tecnici ci sono ma, soprattutto in un match al meglio dei cinque set, Andreas non dovrebbe avere problemi a far suo l’incontro.

Per l’altoatesino si aprirebbe poi un tabellone particolare, con un secondo turno all’apparenza più ostico del terzo.

Sconfitto il francese, troverebbe l’idolo di casa Kyrgios, giocatore assai talentuoso, in un match che richiama subito alla memoria l’ottavo di finale di due anni fa.

Se l’azzurro riuscisse nell’impresa di vendicarsi, ecco un terzo turno più abbordabile con i possibili Cuevas o Darcis.

Fognini ha invece avuto l’abbinamento più sfortunato; per lui ecco un primo turno con lo spagnolo Feliciano Lopez, altro binomio che rimanda subito la mente a ricordi passati; a Wimbledon 4 dello scorso anno precisamente, dove, più che la sconfitta di Fabio da due set a zero avanti, si parlò delle polemiche e di ciò che successe fuori dal campo.

Il ligure ha sicuramente preso il sorteggio come un’occasione di vendetta, speriamo quindi che metta in campo la giusta rabbia: i mezzi e il gioco per far male all’iberico ci sono, si è visto.

Se Fabio dovesse passare il turno, questo il suo probabile ostico cammino la prima settimana: il francese Paire più l’austriaco Thiem.

Ora però sotto a tifare Fabbiano e Vanni nel terzo turno di qualificazione; gli abbinamenti riservati ai qualifiers sono stati come al solito variegati e, se il sogno del Main Draw dovesse concretizzarsi, affidarsi alla Dea Bendata sarebbe buona cosa.

Certo che un primo turno contro Federer avrebbe comunque il suo fascino…

Lo spot di Lorenzi

[4] Stan Wawrinka vs Martin Klizan

Federico Delbonis vs Steve Johnson

James Duckworth vs Paolo Lorenzi

Damir Dzumhur vs [29] Viktor Troicki

Lo spot di Fognini

[8] Dominic Thiem vs Jan-Lennard Struff

Jordan Thompson vs Joao Sousa

Tommy Haas vs Benoit Paire

Fabio Fognini vs [28] Feliciano Lopez

Lo spot di Seppi

[22] Pablo Cuevas vs Diego Schwartzman

Steve Darcis vs Sam Groth

Paul-Henri Mathieu vs Andreas Seppi

Gastao Elias vs [14] Nick Kyrgios

Davide Sala