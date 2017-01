Australian Open: Il Tabellone Principale Maschile (compresi i qualificati). Sono cinque gli azzurri dopo l’entrata di Fabbiano e Vanni. Federer pesca Jurgen Melzer

Questo il tabellone principale del singolare maschile dell’Australian Open (A$ 50,000,000, cemento).

Andy Murray sfiderà al primo turno l’ucraino Illya Marchenko. Novak Djokovic avrà di fronte Fernando Verdasco.

Roger Federer ha pescato un giocatore proveniente dalle qualificazioni, Jurgen Melzer.

Main Draw – Parte Alta

[1] Andy Murray vs Illya Marchenko

Andrey Rublev vs Yen-Hsun Lu

Alex De Minaur vs Gerald Melzer

Quentin Halys vs [31] Sam Querrey

[19] John Isner vs Konstantin Kravchuk

Guillermo Garcia-Lopez vs Mischa Zverev

Malek Jaziri vs Go Soeda

Alexander Bublik vs [16] Lucas Pouille

[10] Tomas Berdych vs Luca Vanni

Ryan Harrison vs Nicolas Mahut

Bjorn Fratangelo vs Noah Rubin

Jurgen Melzer vs [17] Roger Federer

[26] Albert Ramos-Vinolas vs Lukas Lacko

Marcel Granollers vs Dudi Sela

Nicolas Almagro vs Jeremy Chardy

Andrey Kuznetsov vs [5] Kei Nishikori

[4] Stan Wawrinka vs Martin Klizan

Federico Delbonis vs Steve Johnson

James Duckworth vs Paolo Lorenzi

Damir Dzumhur vs [29] Viktor Troicki

[22] Pablo Cuevas vs Diego Schwartzman

Steve Darcis vs Sam Groth

Paul-Henri Mathieu vs Andreas Seppi

Gastao Elias vs [14] Nick Kyrgios

[12] Jo-Wilfried Tsonga vs Thiago Monteiro

Dusan Lajovic vs Stephane Robert

Karen Khachanov vs Adrian Mannarino

Pierre-Hugues Herbert vs [23] Jack Sock

[27] Bernard Tomic vs Thomaz Bellucci

Victor Estrella Burgos vs Aljaz Bedene

Facundo Bagnis vs Daniel Evans

Jerzy Janowicz vs [7] Marin Cilic

Main Draw – Parte Bassa

[6] Gael Monfils vs Jiri Vesely

Alexandr Dolgopolov vs Borna Coric

Thomas Fabbiano vs Donald Young

Nikoloz Basilashvili vs [32] Philipp Kohlschreiber

[24] Alexander Zverev vs Robin Haase

Frances Tiafoe vs Mikhail Kukushkin

Mikhail Youzhny vs Marcos Baghdatis

Florian Mayer vs [9] Rafael Nadal

[13] Roberto Bautista Agut vs Guido Pella

Yoshihito Nishioka vs Alex Bolt

Daniil Medvedev vs Ernesto Escobedo

Omar Jasika vs [21] David Ferrer

[25] Gilles Simon vs Michael Mmoh

Jared Donaldson vs Rogerio Dutra Silva

Gilles Muller vs Taylor Fritz

Dustin Brown vs [3] Milos Raonic

[8] Dominic Thiem vs Jan-Lennard Struff

Jordan Thompson vs Joao Sousa

Tommy Haas vs Benoit Paire

Fabio Fognini vs [28] Feliciano Lopez

[20] Ivo Karlovic vs Horacio Zeballos

Adam Pavlasek vs Andrew Whittington

Dmitry Tursunov vs Radek Stepanek

Reilly Opelka vs [11] David Goffin

[15] Grigor Dimitrov vs Christopher O’Connell

Hyeon Chung vs Renzo Olivo

Radu Albot vs Carlos Berlocq

Blake Mott vs [18] Richard Gasquet

[30] Pablo Carreno Busta vs Peter Polansky

Kyle Edmund vs Santiago Giraldo

Denis Istomin vs Ivan Dodig

Fernando Verdasco vs [2] Novak Djokovic