Australian Open: Il Tabellone Principale Femminile. Big match tra Serena Williams e Belinda Bencic

Questo il tabellone principale del singolare femminile dell’Australian Open (A$ 50,000,000, cemento).

Angelique Kerber sfiderà al primo turno l’ucraina Lesia Tsurenko. Serena Williams alla prova Belinda Bencic.

Main Draw – Parte Alta

[1] Angelique Kerber vs Lesia Tsurenko

Qualifier vs Carina Witthoeft

Kristyna Pliskova vs Viktorija Golubic

Yaroslava Shvedova vs [27] Irina-Camelia Begu

[23] Daria Kasatkina vs Shuai Peng

Louisa Chirico vs Eugenie Bouchard

Pauline Parmentier vs Misaki Doi

Coco Vandeweghe vs [15] Roberta Vinci

[10] Carla Suárez Navarro vs Jana Cepelova

Irina Khromacheva vs Sorana Cirstea

Alison Riske vs Madison Brengle

Qualifier vs [20] Shuai Zhang

[32] Anastasija Sevastova vs Nao Hibino

Kristina Kucova vs Christina McHale

Samantha Crawford vs Lauren Davis

Marina Erakovic vs [7] Garbiñe Muguruza

[4] Simona Halep vs Shelby Rogers

Ashleigh Barty vs Annika Beck

Qualifier vs Destanee Aiava

Patricia Maria Tig vs [29] Monica Puig

[19] Kiki Bertens vs Varvara Lepchenko

Ying-Ying Duan vs Qualifier

Qualifier vs Kurumi Nara

Kateryna Kozlova vs [13] Venus Williams

[11] Elina Svitolina vs Galina Voskoboeva

Francesca Schiavone vs Qualifier

Vania King vs Qualifier

Evgeniya Rodina vs [24] Anastasia Pavlyuchenkova

[26] Laura Siegemund vs Jelena Jankovic

Katerina Siniakova vs Julia Goerges

Anna Tatishvili vs Jaimee Fourlis

Mariana Duque-Mariño vs [8] Svetlana Kuznetsova

Main Draw – Parte Bassa

[5] Karolina Pliskova vs Sara Sorribes Tormo

Qualifier vs Monica Niculescu

Qualifier vs Jelena Ostapenko

Lara Arruabarrena vs [31] Yulia Putintseva

[22] Daria Gavrilova vs Naomi Broady

Ana Konjuh vs Kristina Mladenovic

Danka Kovinic vs Saisai Zheng

Camila Giorgi vs [12] Timea Bacsinszky

[14] Elena Vesnina vs Qualifier

Mandy Minella vs Magda Linette

Qualifier vs Johanna Larsson

Heather Watson vs [18] Samantha Stosur

[28] Alizé Cornet vs Myrtille Georges

Maria Sakkari vs Anett Kontaveit

Mirjana Lucic-Baroni vs Qiang Wang

Tsvetana Pironkova vs [3] Agnieszka Radwanska

[6] Dominika Cibulkova vs Denisa Allertova

Karin Knapp vs Su-Wei Hsieh

Sara Errani vs Risa Ozaki

Ekaterina Alexandrova vs [30] Ekaterina Makarova

[17] Caroline Wozniacki vs Arina Rodionova

Donna Vekic vs Lizette Cabrera

Luksika Kumkhum vs Naomi Osaka

Kirsten Flipkens vs [9] Johanna Konta

[16] Barbora Strycova vs Qualifier

Kayla Day vs Andrea Petkovic

Cagla Buyukakcay vs Oceane Dodin

Kateryna Bondarenko vs [21] Caroline Garcia

[25] Timea Babos vs Nicole Gibbs

Irina Falconi vs Xinyun Han

Yanina Wickmayer vs Lucie Safarova

Belinda Bencic vs [2] Serena Williams