FantaRoad to US Open: 7.500 euro di premi!

FantaRoad to US Open e FantaAustralian Open

Zweeler presenta un nuovo gioco: il Fanta Road to US Open!

Zweeler organizzerà 30 Fantaqualificazioni di tennis nel 2017 in cui potrai aggiudicarti i ticket per il Gioco finale. Con solo 2,50/5 euro puoi provare ad aggiudicarti il primo premio di 2.500 euro!

Il montepremi del Gioco finale è di almeno 7.500 euro con un 1° premio di 2.500 euro. Tutti i ticket hanno un valore di almeno 30 euro!

2 Ticket sono già stati vinti la scorsa settimana, ma con gli Australian Open ci sono 7 ticket in palio per prendere parte al gioco finale dell’US Open. Nel Fantasy Australian Open (RtUO) ci sono 5 ticket a disposizione e nel Fantasy Australian Open ATP (RtUO) altri 2 ticket saranno aggiudicati.

Abbiamo ovviamente anche i nostri FantaTennis standard con premi in denaro!

FantaAustralian Open (ATP)

Il FantaAustralian Open ATP 2017 inizierà lunedì 16 gennaio 2017 alle 1:10.

Avrai a disposizione un budget di 145 milioni di euro per comprare 15 tennisti che secondo te otterranno il maggior numero di punti nel FantaAustralian Open ATP 2017.

Il gioco costa 5 euro a squadra e inizierà con un ammontare garantito di 250 euro in premi. Il 1° premio è di 50,43 euro.

FantaAustralian Open

Il FantaAustralian Open 2017 inizierà lunedì 16 gennaio 2017 alle 1:10.

Per partecipare al FantaAustralian Open devi creare una squadra formata da 30 tennisti. Tutti i tennisti (uomini e donne) sono divisi in 7 gruppi diversi. Puoi scegliere per ogni gruppo un numero limitato di giocatori con cui pensi di poterti aggiudicare più punti nel FantaAustralian Open.

Il gioco costa 7 euro a squadra e inizierà con un ammontare garantito di 1.000 euro in premi. Il 1° premio è di 152,59 euro.

Fai clic qui per registrarti immediatamente!