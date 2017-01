Australian Open Live: Il sorteggio dei Tabelloni Principali. Live su Livetennis a partire dalle ore 24

Stasera alle ore 00:00 italiane ci sarà il sorteggio dei tabelloni principali del singolare maschile e femminile dell’Australian Open (A$ 50,000,000, cemento), prima prova stagionale del Grand Slam.

Andy Murray e Angelique Kerber sono ovviamente le teste di serie n.1 dei rispettivi tabelloni.

Aus Open – Sorteggio Italiani

Fabio Fognini vs ?

Andreas Seppi vs ?

Paolo Lorenzi vs ?

Aus Open – Sorteggio Italiane

Camila Giorgi vs ?

Sara Errani vs ?

(15) Roberta Vinci vs ?

(pr) Karin Knapp vs ?

Francesca Schiavone vs ?

Australian Open – Le teste di serie maschili

1 United Kingdom Andy Murray

2 Serbia Novak Djokovic

3 Canada Milos Raonic

4 Switzerland Stan Wawrinka

5 Japan Kei Nishikori

6 France Gaël Monfils

7 Croatia Marin Čilić

8 Austria Dominic Thiem

9 Spain Rafael Nadal

10 Czech Republic Tomáš Berdych

11 Belgium David Goffin

12 France Jo-Wilfried Tsonga

13 Spain Roberto Bautista Agut

14 Australia Nick Kyrgios

15 Bulgaria Grigor Dimitrov

16 France Lucas Pouille

17 Switzerland Roger Federer

18 France Richard Gasquet

19 United States John Isner

20 Croatia Ivo Karlović

21 Spain David Ferrer

22 Uruguay Pablo Cuevas

23 United States Jack Sock

24 Germany Alexander Zverev

25 France Gilles Simon

26 Spain Albert Ramos Vinolas

27 Australia Bernard Tomic

28 Spain Feliciano López

29 Serbia Viktor Troicki

30 Spain Pablo Carreño Busta

31 United States Sam Querrey

32 Germany Philipp Kohlschreiber

Australian Open – Le teste di serie femminili

1 Germany Angelique Kerber

2 United States Serena Williams

3 Poland Agnieszka Radwańska

4 Romania Simona Halep

5 Czech Republic Karolína Plíšková

6 Slovakia Dominika Cibulková

7 Spain Garbiñe Muguruza

8 Russia Svetlana Kuznetsova

9 United Kingdom Johanna Konta

10 Spain Carla Suárez Navarro

11 Ukraine Elina Svitolina

12 Switzerland Timea Bacsinszky

13 United States Venus Williams

14 Russia Elena Vesnina

15 Roberta Vinci

16 Czech Republic Barbora Strýcová

17 Denmark Caroline Wozniacki

18 Australia Samantha Stosur

19 Netherlands Kiki Bertens

20 China Zhang Shuai

21 France Caroline Garcia

22 Australia Daria Gavrilova

23 Russia Daria Kasatkina

24 Russia Anastasia Pavlyuchenkova

25 Hungary Tímea Babos

26 Germany Laura Siegemund

27 Romania Irina-Camelia Begu

28 France Alizé Cornet

29 Puerto Rico Mónica Puig

30 Russia Ekaterina Makarova

31 Kazakhstan Yulia Putintseva

32 Latvia Anastasija Sevastova