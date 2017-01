ATP Auckland: Finale tra Sock e Joao Sousa (Video)

Questi i risultati con il Live dettagliato dal torneo ATP 250 di Auckland.

Sono Jack Sock e Joao Sousa i finalisti del torneo ATP 250 di Auckland. Lo statunitense torna in finale nel torneo neozelandese dopo quella persa per ritiro contro Bautista dodici mesi fa. Per quanto riguarda Sousa, invece, sarà la finale numero otto dove andrà a caccia del terzo titolo in carriera.

ATP Auckland 250 | Cemento | $450.110 – Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Nicholas Monroe / Artem Sitak vs Jonathan Erlich / Scott Lipsky



ATP Auckland Nicholas Monroe / Artem Sitak Nicholas Monroe / Artem Sitak 4 4 Jonathan Erlich / Scott Lipsky Jonathan Erlich / Scott Lipsky 6 6 Vincitori: ERLICH / LIPSKY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Erlich / Lipsky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 N. Monroe / Sitak 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Erlich / Lipsky 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 N. Monroe / Sitak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 3-4 J. Erlich / Lipsky 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-3 → 2-4 N. Monroe / Sitak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 J. Erlich / Lipsky 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Monroe / Sitak 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Erlich / Lipsky 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Monroe / Sitak 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Erlich / Lipsky 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Monroe / Sitak 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 4-5 J. Erlich / Lipsky 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Monroe / Sitak 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Erlich / Lipsky 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 N. Monroe / Sitak 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Erlich / Lipsky 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Monroe / Sitak 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Erlich / Lipsky 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Monroe / Sitak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

2. [8] Marcos Baghdatis vs Joao Sousa (non prima ore: 05:00)



ATP Auckland Marcos Baghdatis [8] Marcos Baghdatis [8] 1 5 Joao Sousa Joao Sousa 6 7 Vincitore: J. SOUSA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 M. Baghdatis 0-15 0-30 0-40 df 5-5 → 5-6 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Baghdatis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 M. Baghdatis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Baghdatis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Baghdatis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Baghdatis 15-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 M. Baghdatis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 M. Baghdatis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 0-3 M. Baghdatis 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1

3. [4] Jack Sock vs [7] Steve Johnson



ATP Auckland Jack Sock [4] Jack Sock [4] 6 6 Steve Johnson [7] Steve Johnson [7] 4 3 Vincitore: J. SOCK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 J. Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-3 → 5-3 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 J. Sock 15-0 15-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Johnson 15-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Johnson 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sock 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 J. Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Sock 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Johnson 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sock 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

4. [WC] Marcus Daniell / Marcelo Demoliner vs [4] Marcin Matkowski / Aisam-Ul-Haq Qureshi